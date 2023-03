Shrek est sur Twitter et c’est un énorme problème pour Elon Musk

Bien que cela puisse sembler incroyable, Shrek cause plus d’un problème dans les échelons supérieurs de Twitter.

Le fait que vous puissiez voir Shrek en entier sur Twitter reflète les problèmes que traverse le réseau social.

Twitter est le principal protagoniste de l’actualité depuis des mois, et presque jamais de manière positive. Après l’arrivée de Twitter Blue, le service premium du réseau social, les abonnés peuvent mettre en ligne des vidéos jusqu’à 1h en qualité Full HD. Bien que Twitter ne l’ait pas prévu de cette façon, cela a amené certains utilisateurs à partager des séries et des films complets, tels que Shrek 2.

Le fait que Shrek soit sur Twitter est un énorme problème pour Elon Musk, car les producteurs concernés peuvent intenter une action en justice contre le réseau social pour non-respect des droits d’auteur. De plus, le fait que ces vidéos restent aussi longtemps sur Twitter reflète un autre problème : le manque de modérateurs humains pour tuer ce type de contenu dès sa publication.

Pouvoir voir Shrek 2 sur Twitter est un problème

Twitter Blue est déjà une réalité sur Twitter et de nombreux utilisateurs profitent de tous ses avantages. Vous les reconnaîtrez facilement car ils ont le badge vérifié, parce qu’ils peuvent éditer des tweets et parce qu’ils peuvent publier des vidéos d’une durée maximale de 60 minutes en résolution Full HD 1080p. Certains utilisateurs ont surtout profité de cette dernière fonction pour partager des films et séries sur le réseau social.

L’un d’eux est @mausvicente, qui a publié le 16 février « Shrek 2 » en qualité Full HD. Le film dure une heure et demie, il n’a donc fallu que deux vidéos pour le partager dans son intégralité. Les deux messages sont toujours disponibles sur Twitter, vous pouvez donc vérifier par vous-même qu’il peut être vu parfaitement et avec une bonne qualité.

Sans le vouloir, Twitter est devenu une alternative à Netflix, du moins jusqu’à ce que les responsables agissent en la matière. La publication de films sur Twitter est interdite car elle viole le droit d’auteur des sociétés de production. Quel est le problème? Que le licenciement massif de travailleurs sur Twitter a provoqué un manque de modérateurs et que, de cette manière, les contenus illégaux continuent de circuler librement sur la plateforme.

Twitter dispose à la fois de personnes et de systèmes automatisés pour examiner les publications et supprimer celles qui ne respectent pas ses politiques d’utilisation. Or, les effectifs de l’entreprise ont diminué de plus de 50 % ces derniers mois, ce qui a provoqué un manque de personnes en charge de la modération des contenus publiés. Ainsi, Shrek 2 est entièrement disponible depuis plus de deux semaines et ils n’ont encore rien fait pour le réparer.

Comme nous l’avons mentionné, la publication de ce contenu multimédia peut avoir de graves conséquences pour Twitter, qui jusqu’à présent n’a rien fait pour l’empêcher. La chose la plus normale est que l’entreprise prenne les mesures nécessaires dans les prochains jours et, oui, nous cessons d’avoir un accès gratuit aux films partagés illégalement par d’autres comptes.



