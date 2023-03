Ne souhaitez pas de mal aux gens, cela peut entraîner la fermeture de votre compte Twitter

Les politiques de liberté d’expression de Twitter sont mises à jour pour permettre la suspension de compte pour discours violent – ne souhaitez pas que quelqu’un soit mort ou malade, ou vous serez sans Twitter !

Il ne semble pas qu’Elon Musk soit déjà le champion de la totale liberté d’expression sur Twitter.

Avec tant de rebondissements depuis que Twitter est détenu et géré par Elon Musk, la vérité est que de nombreux utilisateurs ont cherché d’autres options et alternatives au réseau social Blue Bird, qui continue son chemin, prenant parfois des décisions erratiques et tournant le script à plusieurs reprises. fois, très loin des idées que le magnat avait quand il a commencé le processus d’achat du réseau social populaire.

Sans surprise, comme l’ont recueilli nos amis d’Hypertextual, il semble que l’ancien champion de la liberté d’expression sur Twitter ne l’est plus, puisque Twitter a mis à jour ses politiques et inclut de nouvelles directives pour les « discours violents » à travers lesquelles ils peuvent désactiver vos comptes si vous ne vous comportez pas bien.

L’idée initiale est logique et compréhensible, car ils veulent garantir la sécurité des utilisateurs et éviter les comportements violents, bien qu’en réalité toutes ces mises à jour nous laissent un sentiment étrange, car il semble qu’Elon Musk se soucie moins si quelqu’un partage des théories du complot ou de faux nouvelles sur Twitter, que le fait qu’un utilisateur insulte ou souhaite faire du mal à d’autres personnes.

C’est ainsi que la nouvelle politique de Twitter sur les « discours violents » dit explicitement :

« Vous ne pouvez pas souhaiter, attendre ou exprimer un désir de mal. Cela inclut (mais sans s’y limiter) le fait de s’attendre à ce que d’autres meurent, souffrent de maladies, d’incidents de la circulation ou subissent d’autres conséquences physiquement nocives. »

Ainsi, nous verrons comment menacer, souhaiter le mal ou inciter à la violence signifiera que votre compte sera fermé sur le réseau social de l’oiseau bleu, chose qui nous semble évidemment très logique, mais le problème est que, par exemple, les négationnistes et les anti -les vaccinateurs pourront continuer à divulguer leurs discours vides, parfois dangereux, ou même les partisans politiques, qui pourront continuer à partager de fausses nouvelles pour faire bouger les opinions avec des théories même folles.

Curieusement, les habitations ou les infrastructures sont également protégées, on ne peut donc pas menacer d’incendier une maison ou un bâtiment administratif par exemple, ni inciter à l’escrassement ou s’emparer d’institutions par la force.

Nous ne pourrons pas menacer ou exprimer des souhaits de mal, mais au moins tout type d’expressions dans des contextes d’amitié ou haussant le ton dans des discussions sur le football, les jeux vidéo ou la politique sont autorisés.

Et si nous parlons de détails curieux des nouvelles règles, il est encore plus curieux que Twitter autorise les expressions violentes s’il n’y a pas de contexte, donc rien ne se passera si nous insultons un ami parce que c’est quelque chose de consensuel et non abusif. Il n’y aura également aucun problème lorsqu’il s’agira d’entrer dans des discussions avec des arrière-plans plus éthérés, comme le football ou les jeux vidéo, bien que vous deviez éviter de mentionner des personnes spécifiques qui leur souhaitent de mauvaises choses.

Quoi qu’il en soit, il semble que Twitter ne soit plus ce champ ouvert de liberté qu’Elon Musk nous a vendu, mais qu’il soit désormais régi par les décisions et l’état d’esprit de son propriétaire, qui dans ce cas a décidé quoi menacer ou insulte il mérite une suspension immédiate et définitive… N’est-ce pas trop exagéré ?

