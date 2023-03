Le responsable d’iCloud d’Apple sort de la porte lors de la dernière sortie de l’exécutif

Apple devrait perdre un autre cadre supérieur ce printemps, cette fois le chef des services cloud de l’entreprise. Le changement intervient après qu’Apple a perdu l’un de ses principaux responsables des services, Peter Stern, fin janvier de cette année.

Mise à jour 12h27 PT: Bloomberg’s Mark Gurman a partagé ce vétéran Apple VP Jeff Robbin – connu comme le créateur d’iTunes – entrera dans le rôle de chef du cloud.

D’après Bloomberg, Michael Abbott d’Apple, qui supervise tous les produits liés au cloud de l’entreprise, y compris iCloud et le backend d’applications importantes comme iMessage, FaceTime, etc., prévoit de partir fin avril.

Cette décision laissera un trou notable dans l’une des divisions les plus importantes d’Apple. Ce changement intervient après une réorganisation au sein de l’équipe des services suite au départ de Peter Stern en janvier. Cela a vu Apple répartir les responsabilités de Stern entre trois divisions différentes.

En charge d’iCloud, les responsabilités d’Abbott comprenaient iCloud.com, iCloud Mail, le cryptage des données iCloud, Find My, Emergency SOS sur iPhone, CloudKit et l’infrastructure derrière iCloud, iMessage et FaceTime. Au-delà d’iCloud, l’exécutif était également en charge de l’ingénierie de la confidentialité et de la sécurité pour les services d’Apple.

Le départ d’Abbott en avril intervient après cinq ans dans le rôle qui correspond au moment où ses actions AAPL sont acquises.

Même si Apple aura du pain sur la planche pour remplir le rôle important d’Abbott, la division des services dirigée par Eddy Cue a affiché son meilleur chiffre d’affaires jamais enregistré pour ses résultats du premier trimestre 2023 avec 20,8 milliards de dollars pendant la période des fêtes.

Pendant ce temps, les départs de dirigeants incluent récemment le successeur de Jony Ive, Evans Hankey, quittant en octobre dernier – nous avons ensuite découvert en février qu’Apple avait décidé d’éliminer son rôle de «chef de la conception industrielle».

Et juste avant cela, Apple a licencié son vice-président des achats après avoir fait des remarques grossières dans une vidéo TikTok devenue virale.



