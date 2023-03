Samsung veut moins de plis : le Galaxy Z de cinquième génération fera ses débuts avec une charnière

Samsung finalise sa nouvelle charnière au format « goutte d’eau » afin que les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 puissent minimiser les plis sur leur écran.

Samsung continuera en 2023 à peaufiner la conception et la construction de son Galaxy Z pliable.

Les dirigeants de Samsung n’ont pas été très prolifiques lors du Mobile World Congress 2023, et c’est que le géant sud-coréen s’est limité à nous montrer les nouvelles qu’ils nous avaient officiellement présentées début février lors de son événement Unpacked, sans plus d’informations sur les prochaines étapes de votre feuille de route.

En tout cas, nous avons de nouveaux détails sur le Galaxy Z que Samsung lancera cet été, et c’est que les amis de The Verge ont collecté des informations divulguées sur le raffinement que Samsung appliquera à la base du Galaxy Z Fold4 pour le perfectionner et améliorer l’expérience. .

Et si Samsung devait améliorer quelque chose dans ses pliables, c’était justement la charnière, qui entraînera apparemment le changement le plus important en adoptant un format « goutte d’eau » afin d’éliminer partiellement le pli central, ou du moins de cacher tout ce qui peut être possible.

Ce nouveau design permettra à Samsung de rapprocher ses pliables de cinquième itération de ceux d’OPPO et de Xiaomi, avec un design plus fin et une apparence hautement optimisée, ce qui permettra également d’améliorer l’expérience de transport de l’appareil et de son utilisation au quotidien. base. .

Nous devrons voir ce que Samsung réalisera dans ce sens, et c’est que le géant sud-coréen devra surmonter le problème de la durabilité, puisque son Galaxy Z a la certification IPx8 pour résister à l’immersion dans les liquides alors que la concurrence avec des charnières ‘drop’ de agua’ n’ont pas de certificat IP.

Selon des sources proches de Samsung, les Galaxy Z de cinquième génération adopteront une charnière au format « goutte d’eau » qui leur permettra d’être plus fins, plus confortables et plus maniables, même si la pérennité du nouveau mécanisme restera à assurer, ce qui également réduire le pli central gênant.

De plus, des sources proches de Samsung nous disent que ses ingénieurs testent la nouvelle charnière jusqu’à des limites maximales de 300 000 plis, même si la conception serait vérifiée si elle parvient à atteindre 200 000 plis tout en conservant 85 % de la résistance d’origine du mécanisme.

Ces tests représenteraient l’utilisation intensive d’environ 5 ans par n’importe quel propriétaire, ce qui assurerait une durabilité suffisante pour justifier et permettre ce changement qui réduira considérablement la ride centrale qui caractérise tous les Galaxy Z de l’histoire, répondant ainsi aux souhaits de pratiquement tous les utilisateurs. On parle de résister jusqu’à 100 ouvertures par jour pendant 5 longues années…

Il n’y a rien d’officiel, oui, donc nous allons attendre les mouvements de Samsung et nous verrons cet été où en sont les améliorations, même s’il est vrai que la firme de Séoul avait besoin d’un twist sur ses mobiles pliables car la concurrence chinoise il les avait sans doute dépassés par la droite.

