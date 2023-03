La nouvelle usine de Foxconn en Inde pourrait faire la moitié de la taille de l’iPhone City en Chine

Une nouvelle usine Foxconn en Inde devrait représenter environ la moitié de la taille de l’immense usine d’assemblage d’iPhone à Zhengzhou, en Chine, connue sous le nom d’iPhone City.

L’usine Foxconn de Zhengzhou emploie environ 200 000 personnes et la nouvelle usine indienne créerait environ 100 000 emplois. Cela pourrait également représenter une étape clé dans la construction par Apple d’une chaîne d’approvisionnement étendue en Inde…

Arrière-plan

Nous mettons en garde depuis de nombreuses années sur la nécessité et la difficulté de réduire la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine, mais la pandémie a rendu encore plus clairs les risques que l’entreprise ait la plupart de ses œufs de fabrication dans le même panier. On estime que les perturbations liées au COVID-19 dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde ont coûté à l’entreprise un milliard de dollars par semaine.

Cela a vu les fournisseurs d’Apple augmenter l’échelle de leur production dans d’autres pays, dont l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie.

L’Inde est considérée comme le principal espoir d’Apple lorsqu’il s’agit de délocaliser la production hors de Chine. Un rapport de l’année dernière a suggéré qu’un quart de tous les iPhones pourraient être fabriqués en Inde d’ici 2025, et un rapport ultérieur a indiqué que cela pourrait atteindre la moitié de tous les iPhones d’ici 2027.

Nouvelle usine Foxconn en Inde

La ville chinoise de l’iPhone étant estimée à assembler au moins 80% de l’offre mondiale d’iPhone (et certaines estimations encore plus élevées), Foxconn et d’autres devront intensifier massivement leurs opérations indiennes s’ils veulent atteindre les niveaux attendus par les analystes.

Un rapport de Bloomberg suggère aujourd’hui qu’une nouvelle usine majeure de Foxconn pourrait être adaptée à cela.

Le partenaire d’Apple, Foxconn Technology Group, prévoit d’investir environ 700 millions de dollars dans une nouvelle usine en Inde pour accélérer la production locale, ont déclaré des personnes proches du dossier. […] L’investissement est l’une des dépenses les plus importantes de Foxconn à ce jour en Inde et souligne à quel point la Chine risque de perdre son statut de premier producteur mondial d’électronique grand public. […] Le nouveau site de production en Inde devrait créer environ 100 000 emplois.

Les sources de Bloomberg incluent probablement des responsables gouvernementaux, avec le vice-ministre indien de la technologie Basavaraj S. Bommai tweeter à ce sujet.

Les téléphones Apple seront bientôt construits en l’état. Outre la création d’environ 100 000 emplois, cela créera de nombreuses opportunités pour le Karnataka.

Points pour la construction de la chaîne d’approvisionnement

Outre l’ampleur de l’investissement, l’autre élément notable du rapport est qu’il fait référence aux pièces de l’iPhone, ainsi qu’à l’assemblage.

La société taïwanaise […] prévoit de construire l’usine de fabrication de pièces d’iPhone sur un site de 300 acres près de l’aéroport de Bangalore

Comme nous l’avons décrit dans le passé, un élément clé du rôle de la Chine en tant que centre de fabrication clé d’Apple est la masse de partenaires de la chaîne d’approvisionnement dans le pays. Si l’Inde veut développer son rôle au-delà d’un lieu d’assemblage final, cette chaîne d’approvisionnement devra être reproduite localement, donc la fabrication de pièces en Inde est une avancée significative.

Avis de Netcost-security.fr

Une mise en garde que nous aimerions faire est que les estimations de la création d’emplois, tant par les entreprises que par les gouvernements, s’avèrent souvent exagérées – parfois de façon dramatique !

Ils ont également tendance à prendre en compte les emplois créés plus loin dans la chaîne d’approvisionnement, de sorte que l’échelle réelle de l’usine peut être un peu plus petite que ne le suggère ce rapport. Cependant, dans ce cas, les emplois dans la chaîne d’approvisionnement sont tout aussi importants pour desserrer l’étau de la Chine sur la production d’iPhone.

Donc, quoi que les petits caractères puissent révéler, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une étape importante dans le cheminement d’Apple vers la réduction de sa dépendance à l’égard de la Chine.

