Les 35 iPhones d’or que Messi a offerts aux joueurs de l’équipe d’Argentine, canular ou réalité ?

Messi a dépensé près de 120 000 euros en iPhone pour ses coéquipiers vainqueurs de la Coupe du monde 2022.

L’iPhone 14 Pro personnalisé que Messi a offert aux vainqueurs de la Coupe du monde 2022

Le capitaine de l’équipe argentine de football qui a remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar, Leo Messi, aurait décidé d’offrir à chacun des membres de l’équipe (y compris les joueurs et le personnel d’encadrement) un cadeau des plus particuliers : un iPhone 14 Pro modifié avec un panneau arrière en or 24 carats, ainsi que son nom, son numéro et l’écusson de son équipe gravés au dos de l’appareil.

Les appareils, comme le rapporte iPadizate, auraient été commandés par le capitaine de l’équipe à la société iDesignGold, spécialisée dans la création de versions luxueuses d’appareils utilisant des matériaux précieux comme l’or, le platine ou le cuir. Cela a été confirmé par l’entreprise elle-même via son profil Instagram, où elle assure que Leo Messi est déjà un client fidèle de la marque.

35 iPhones valorisés à près de 160 000 euros pour les vainqueurs de la Coupe du monde

La commande contiendrait un total de 35 appareils différents, personnalisés avec le nom de chaque joueur ou membre du staff, leur numéro, l’écusson de l’Association argentine de football et le logo de la marque iDesign Gold gravé sur le panneau en or 24 carats. à l’arrière de chaque iPhone.

En jetant un œil sur le site de la marque, on s’aperçoit qu’il ne fonctionne qu’avec les modèles d’iPhone 14 Pro avec 1 To de stockage, qui ont un prix public de 4 000 livres, soit environ 4 500 euros actuellement. On peut donc en déduire que les 35 appareils auraient eu un prix proche de 157 000 euros.

Le fondateur de la marque iDesignGold lui-même a partagé une série d’images des appareils sur son profil Instagram, révélant que chacun arrive dans une boîte personnalisée avec un certificat d’authenticité qui garantit l’utilisation d’or 24 carats pour façonner la pièce. de chaque appareil.

Cependant, certains médias, comme SPORT, laissent entendre que la nouvelle serait fausse, et que Messi n’aurait rien à voir avec ces appareils. Ils affirment qu’il s’agit d’une stratégie marketing d’iDesignGold dans le but de promouvoir leurs produits.

Dans tous les cas, en examinant les publications d’iDesignGold, vous pouvez voir comment, dans le passé, d’autres célébrités et stars du monde du sport ont fait partie du portefeuille de clients de cette marque, il ne serait donc pas complètement déraisonnable de penser que le joueur argentin aurait a de nouveau eu recours à ses services avec l’idée d’offrir des cadeaux à ses coéquipiers.



