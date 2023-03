Les Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G auraient déjà une date de lancement

Selon le célèbre leaker OnLeaks, les Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G arriveront sur le marché le 15 mars.

A révélé la date de présentation des nouveaux Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G

Ces derniers temps, le calendrier de présentation de Samsung est assez similaire, puisqu’en février, ils lancent leur nouvelle génération de produits phares, comme ils l’ont fait récemment avec le Galaxy S23 et à la mi-mars, ils lancent leurs nouveaux terminaux de franchise dans le milieu de gamme.

Cette chronologie sera remplie pour une autre année, puisque nous venons d’apprendre, grâce à SamMobile, que les nouveaux Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A545 5G seront officiellement présentés dans quelques semaines.

Le Samsung Galaxy A34 5G et le Galaxy A54 5G sortiront dans quelques semaines

Le leaker bien connu OnLeaks a publié, il y a quelques jours, un tweet dans lequel il révèle que les premiers mobiles de la nouvelle génération de Galaxy A, les Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G, sortiront le 15 mars.

Dans ledit tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, OnLeaks explique que cette information provient d’une source « assez fiable », mais qu’elle ne peut pas la confirmer à 100%, nous devrons donc évaluer ce rapport avec certaines réserves.

OK… Je ne garantirai pas celui-ci à 100 %, mais j’ai entendu d’une source assez fiable que #Samsung dévoilera officiellement le #GalaxyA34 et #GalaxyA54 le 15 mars… pic.twitter.com/eoidRjCRMS – Steve H. McFly (@OnLeaks) 1 mars 2023

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Samsung Galaxy A34 5G comportera un écran Super AMOLED Infinity-U de 6,6 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec un processeur MediaTek Dimensity 1080 qui sera accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec un système de caméra composé d’un triple module arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels et une caméra frontale de 13 mégapixels et avec un grande batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 25 W.

De son côté, le Samsung Galaxy A54 5G sera équipé d’un écran Super AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un chipset de marque maison, l’Exynos 1380, avec 8 Go de RAM et deux versions de mémoire interne de 128 et 256 Go, avec un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, d’un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels , avec un 32 mégapixels caméra selfie et une batterie de 5 100 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Comme nous l’avions anticipé il y a quelques semaines, au regard de leurs prix en Europe, tout semble indiquer que le Samsung Galaxy A34 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne coûtera entre 410 euros et 430 euros, que le Samsung Galaxy A54 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne coûtera entre 530 euros et 550 euros et le coût de la version avec 256 Go de stockage interne sera entre 590 euros et 610 euros.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :