WhatsApp est mis à jour pour mieux fonctionner sur votre tablette Android : c’est tout ce qui change

La dernière bêta de WhatsApp pour Android dans sa version pour tablettes comprend une vue fractionnée pratique qui améliore considérablement votre expérience utilisateur.

L’application WhatsApp pour tablettes est mise à jour avec une nouveauté vraiment intéressante

WhatsApp est actuellement le client de messagerie le plus populaire avec plus de 2 millions d’utilisateurs actifs par mois et ses responsables savent que s’ils veulent conserver cette position privilégiée, ils ont besoin que leur application soit comparable en fonctions à Telegram et soit disponible sur tous les types d’appareils. , y compris les tablettes Android.

Pour cette raison, après avoir enfin activé un mode multi-appareils qui vous permet d’avoir votre compte WhatsApp sur votre mobile et votre tablette en même temps, maintenant l’application appartenant à Meta vient de mettre à jour sa version exclusive pour les tablettes avec une fonctionnalité que nous attendait depuis longtemps.

La vue fractionnée vient à la version de WhatsApp pour les tablettes Android

Les analystes de WABetaInfo ont découvert que la dernière version bêta de l’application WhatsApp pour tablettes Android, dont le numéro de version est 2.23.5.9, comprend une nouvelle interface avec une vue fractionnée pratique.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, la dernière version de WhatsApp pour tablettes a une double vue qui, sans aucun doute, améliore considérablement l’expérience utilisateur. Jusqu’à présent, lorsque vous ouvriez une conversation dans cette application, la vue de chat occupait tout l’écran et vous deviez revenir à la liste de chat pour accéder à une autre conversation, mais maintenant, grâce à cette mise à jour, vous aurez toujours la liste de chat accessible dans la fenêtre de gauche.

Cette nouvelle fonctionnalité de l’application WhatsApp pour tablettes est vraiment pratique, puisqu’elle vous permettra d’avoir plusieurs conversations en même temps sans avoir à fermer un chat pour passer à un autre et partager du contenu entre les chats de manière beaucoup plus simple.

Cette nouvelle interface de l’application WhatsApp pour tablettes atteint déjà certains testeurs de la dernière version bêta et il est prévu qu’elle soit étendue au reste des utilisateurs de la version de développement au cours des prochains jours.

Comme nous vous le rappelons toujours, si vous souhaitez profiter de ces nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, à la fois sur votre téléphone et votre tablette Android, avant le reste, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à son programme Beta.

