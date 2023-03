Google a caché un nouvel Easter-egg de The Mandalorian que vous ne pouvez pas manquer

Vous pouvez donc essayer le nouvel Easter-egg de The Mandalorian caché dans Google.

Grogu est le protagoniste de l’Easter-egg caché dans le moteur de recherche Google

A l’occasion de la première de la troisième saison de The Mandalorian sur Disney+, Google n’a pas manqué l’occasion de célébrer ce moment en introduisant un nouvel Easter-egg dans son moteur de recherche, de la même manière qu’il l’avait fait il y a quelques semaines après la première de The Last Of Us sur HBO.

Cette fois, Google a mis en vedette l’un des personnages les plus aimés de la série de l’univers Star Wars : Grogu. Celui également connu sous le nom de « Baby Yoda » est caché dans le moteur de recherche Google, et il est très facile de le trouver.

Il suffit d’effectuer une recherche dans Google avec le terme « Grogu » ou « The Mandalorian ». Ce faisant, sur la page de résultats, nous verrons un petit Grogu dans le coin inférieur droit de l’écran, regardant vers les résultats de recherche que nous venons d’effectuer.

Mais ce n’est pas tout. Taper sur « Baby Yoda » utilisera The Force pour renverser les résultats de recherche Google un par un. Il est possible de le faire autant de fois que vous le souhaitez, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de résultats de recherche à abattre.

On retrouve également deux boutons en bas à gauche, un pour sortir de l’easter egg et un autre pour le partager avec d’autres personnes.

L’oeuf de Pâques est disponible à la fois dans la version mobile du moteur de recherche Google et dans son édition de bureau. Nous ne savons pas combien de temps cela durera, alors vous feriez mieux de vous dépêcher si vous voulez en faire l’expérience par vous-même.

La troisième saison de The Mandalorian est désormais disponible sur Disney+, avec huit épisodes différents qui seront diffusés les mercredis de chaque semaine du 1er mars au 19 avril 2023. Pour regarder la série, vous devrez avoir un abonnement actif à Disney+.

