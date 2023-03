Samsung Galaxy M54 5G : c’est tout ce que l’on sait du nouveau best-seller de la marque coréenne pour 2023

Selon cette fuite, le Samsung Galaxy M54 5G aura un écran Super AMOLED de 6,6 pouces à 120 Hz, avec un processeur Snapdragon 888 ou Exynos 1380 et un appareil photo principal de 108 mégapixels.

Dévoilé de nouveaux détails du futur Samsung Galaxy M54 5G

Alors que Samsung a déjà mis sur le marché sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, les Galaxy S23, désormais la société coréenne concentre ses efforts sur la finalisation du lancement des nouveaux terminaux des familles Galaxy A et Galaxy M pour ce 2023 Si un Il y a quelques jours nous vous dévoilions toutes les fonctionnalités des Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54, aujourd’hui nous venons vous dire tout ce que nous savons sur le nouveau fleuron de la série Galaxy M, le Samsung Galaxy M54 5G.

Une récente fuite du support SamMobile vient de révéler de nouveaux détails sur le Samsung Galaxy M54 5G, un terminal qui est en passe de devenir l’un des modèles les plus vendus de l’année.

Le Samsung Galaxy M54 5G dévoilé

Cette nouvelle fuite sur le Samsung Galaxy M54 5G garantit que ce terminal aura un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement variable de 120 hertz et avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 ou un Exynos 1380 qui lui est propre. marque par région.

Quel que soit le chipset monté sur le terminal, il sera accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne extensible via des cartes microSD.

Au volet photographique, le Galaxy M54 5G héritera de l’appareil photo principal de son prédécesseur et misera à nouveau sur un capteur principal de 108 mégapixels. Cela montre que, pendant encore un an, le terminal qui est censé être un cran au-dessus dans le catalogue Samsung, le Galaxy A54 5G, aura un appareil photo principal de résolution inférieure, à savoir 50 mégapixels.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités du nouveau milieu de gamme de Samsung, tout semble indiquer que le Galaxy M54 5G maintiendra également la batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W du Galaxy M53 5G et qu’il disposera de la 5G, du Wi-Fi 6 , NFC, USB-C et un lecteur d’empreintes digitales à l’écran.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :