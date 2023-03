Windows 11 Insider Preview Build 25309 apporte un mélangeur de volume amélioré, des paramètres de clavier tactile, etc.

Au début de cette semaine, Microsoft a lancé une mise à jour majeure de Windows 11 – la mise à jour Moment 2 pour Windows 11 22H2 vers le canal stable. Aujourd’hui, le titan de la technologie a publié une nouvelle mise à niveau incrémentielle du canal développeur avec un numéro de build 25309. La dernière version apporte de nombreuses modifications, notamment un nouveau mélangeur de volume pour les paramètres rapides, de nouveaux paramètres de clavier tactile, de nouvelles modifications pour l’explorateur de fichiers, les paramètres de couleur, l’accès vocal, etc.

Microsoft propose la nouvelle version de prévisualisation de Windows 11 avec le numéro de version 25309.1000. Si vous avez choisi le canal développeur dans le programme Windows Insider Preview, vous pouvez mettre à jour votre PC vers cette version. Comme il s’agit d’une petite mise à niveau progressive, elle sera installée rapidement sur les systèmes Windows 11.

En parlant des modifications, la version 25309 de la préversion de Windows 11 apporte la nouvelle expérience de mixage de volume dans les paramètres rapides. Il vous permet de personnaliser l’audio sur une base par application.

La fonctionnalité suivante de la liste est la mise à jour des paramètres du clavier tactile. Il a été initialement publié avec la version 25188 et désactivé en 25217. Aujourd’hui, Microsoft le réintroduit avec 3 options de contrôle grâce auxquelles vous pouvez modifier les paramètres du clavier tactile lorsqu’un clavier matériel est connecté, ce sont les 3 nouveaux contrôles.

« Jamais » supprime le clavier tactile même lorsqu’aucun clavier matériel n’est connecté.

« Lorsqu’aucun clavier n’est connecté » affichera le clavier tactile uniquement lorsque l’appareil est utilisé comme tablette sans le clavier matériel.

« Toujours » affichera le clavier tactile même lorsque le clavier matériel est connecté.

La prochaine grande chose dans cette version incrémentielle est les améliorations apportées à Voice Access. Une rénovation complète apparaît sur la page d’aide de la commande intégrée à l’application. L’accès vocal prend désormais en charge les dialectes anglais tels que l’anglais britannique, l’anglais indien, l’anglais néo-zélandais, l’anglais canadien et l’anglais australien. En dehors de cela, la mise à jour est livrée avec l’extension de la gestion automatique des couleurs.

Passant aux correctifs et aux améliorations, la nouvelle version de développement apporte de nouveaux badges à l’image de profil dans le menu Démarrer, une expérience de seconde chance plus personnalisée (SCOOBE), un champ de recherche plus léger pour la barre des tâches en mode sombre, « pizza » icône dans l’explorateur de fichiers indiquant la version Windows App SDK de l’explorateur de fichiers, de nouvelles dispositions d’accrochage, une meilleure saisie pour l’écriture manuscrite en chinois simplifié, des icônes sensibles au thème pour les widgets et des paramètres d’alimentation et de batterie mis à jour.

Voyons maintenant les correctifs fournis avec cette version.

Général Correction d’un problème empêchant les périphériques USB (y compris le clavier et la souris) de fonctionner pour certains initiés après la mise à niveau vers la version 25295+. Correction d’un problème pour certains Insiders où si vous aviez désinstallé le vol précédent, cela provoquait un plantage cyclique de votre menu Démarrer et de votre barre des tâches. Correction d’un problème où lors de l’utilisation de Windows Hello pour se connecter avec la reconnaissance faciale, cela pouvait ne pas fonctionner sur les PC Arm64. Correction d’un problème avec la page des paramètres du programme Windows Insider indiquant qu’une version plus récente était disponible dans Windows Update même si vous étiez sur la dernière version disponible dans le canal de développement.

Barre des tâches et barre d’état système Correction de plusieurs plantages d’Explorer.exe affectant la barre des tâches et la barre d’état système. Correction d’un problème d’affichage qui pouvait faire apparaître la barre des tâches en double lors des changements de résolution. Correction d’un problème qui faisait apparaître les icônes d’application sur la barre des tâches sur le mauvais moniteur pour certains Insiders avec plusieurs moniteurs.

Widget Nous avons résolu un problème où, dans certaines circonstances, les widgets tiers ne se chargeaient pas comme prévu.

Rechercher dans la barre des tâches Correction des problèmes de rendu lors de l’utilisation du clavier tactile avec le champ de recherche dans la barre des tâches. Correction d’un problème lorsque le double-clic sur le glyphe de surbrillance de recherche dans la zone de recherche le faisait disparaître. Correction d’un problème où le champ de recherche disparaissait au hasard. Correction d’un problème où l’icône de recherche tournait de manière incorrecte pour les langues de droite à gauche (RTL). Correction d’un problème où vous avez peut-être vu du texte scintiller dans la zone de recherche lorsque vous cliquez dessus. Correction d’un problème où la zone de recherche pouvait disparaître sur un moniteur si vous en utilisiez plusieurs. Corrections d’accessibilité apportées aux paramètres de recherche sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches.

Explorateur de fichiers Correction d’un problème qui faisait que les Insiders avec des dispositions / tailles d’icônes de bureau personnalisées étaient rétablies par défaut dans la version précédente. Correction d’un problème sous-jacent considéré comme la cause du saut inattendu de l’explorateur de fichiers au premier plan parfois. L’option de menu contextuel « Ouvrir dans un nouvel onglet » et les dossiers en cliquant au milieu ouvriront désormais l’onglet en arrière-plan plutôt que de changer de focus. Correction d’un problème où le bouton de fermeture pouvait rester bloqué dans un état en surbrillance lorsque vous déplaciez votre souris dessus.

Saisir Correction d’un problème où lors de l’utilisation de la disposition franco-canadienne pour le clavier tactile, les lettres émises lors de la frappe ne correspondaient pas toujours à ce qui était affiché sur les touches. Lors de l’utilisation de l’IME coréen, CTRL + F10 ne devrait plus ouvrir le menu contextuel de l’IME.

Paramètres Correction d’un problème sous-jacent considéré comme la cause première de la raison pour laquelle certains initiés ont vu les paramètres de leur application de démarrage se réinitialiser avec la version précédente. Aller à Confidentialité et sécurité> Appels téléphoniques ne devrait plus bloquer les paramètres.

Fenêtre Correction d’un crash DWM.exe très frappant lors des deux derniers vols.

Autre Correction de plusieurs problèmes qui empêchaient le téléchargement correct de certains des nouveaux modèles de langue des sous-titres en direct. Correction d’un problème sous-jacent empêchant les Insiders sur les PC Arm64 d’activer M365, citant un problème de réseau. Correction d’un plantage de l’indexeur de recherche. Correction d’un problème sous-jacent qui pouvait faire apparaître les applications UWP en anglais après la mise à niveau, bien que ce ne soit pas votre langue d’affichage. Correction d’un problème qui empêchait l’installation des packages .appinstaller avec un message d’erreur indiquant « Le paramètre est incorrect » (même si ce n’était pas le cas). Correction d’un problème sous-jacent empêchant certaines caméras de fonctionner dans les applications avec le dernier vol. Correction d’un problème sous-jacent qui entraînait des plantages de Microsoft Edge pour certains initiés au cours des derniers vols.



Si votre PC fonctionne sous Windows 11 avec le canal développeur dans le programme de prévisualisation Windows Insider, vous pouvez installer la version de prévisualisation de la nouvelle version sur votre système. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

Articles Liés:

Source

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.