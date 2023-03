DxOMark a un nouveau roi : rencontrez le mobile avec le meilleur appareil photo au monde

Récemment présenté au Mobile World Congress 2023, le nouveau Honor Magic5 Pro a réussi à devenir le nouveau leader photographique de DxOMark avec 152 points.

Le nouveau Honor Magic5 Pro au premier plan, doté d’un module photographique.

Nous avons déjà avec nous le premier téléphone nouvelle génération, à partir de 2023, qui se hisse dans le top dix de DxOMark en termes de photographie mobile. Et cela a été difficile à voir car il semble que c’était difficile, et c’est qu’après avoir avec nous le vivo X90 Pro + et le Samsung Galaxy S23 Ultra, par exemple, à égalité en position 11 avec le Google Pixel 7 et seulement 140 points, il restait peu d’options premium auxquelles se fier aveuglément face à ces premiers mois de cursus.

Il va falloir donner plus de crédibilité à Honor, en tout cas, et c’est que l’ancienne spin-off de Huawei semble avoir bien appris de son ancienne maison mère. En effet, son Honor Magic5 Pro récemment présenté, finalement aussi la grande star du Mobile World Congress 2023, vient de se hisser directement, donc sans anesthésie, à la première place du classement DxOMark, détrônant un Huawei Mate 50 Pro dont le trône a duré juste 5 mois.

Honor Magic5 Pro, toutes les infos

Un formidable succès après avoir récolté 152 points, pas moins, dépassant l’ancien leader de 3 points et signant les meilleurs scores historiques en photographie, bokeh et zoom, ne laissant en tête que l’aperçu et les scores vidéo de l’iPhone 14 Pro Max d’Apple.

Voici tous les scores décomposés que le Honor Magic5 Pro a obtenus lors des tests DxOMark :

Honor Magic5 Pro, test photographique dans DxOMark

Honor Magic5 Pro, une merveille photographique

Bien que nous l’ayons déjà passé en revue il y a quelques jours dans sa présentation, nous devons maintenant analyser à nouveau toutes les possibilités photographiques superlatives d’un appareil qui, finalement et par surprise, a visé très haut, et qui sur le papier semblerait inférieur aux possibilités du vaisseau amiral vivo et ses appareils photo signés ZEISS :

50 MP principal, 1/1,12″ », ouverture f/1,6, équivalent 23 mm, PDAF multidirectionnel + autofocus hybride laser, OIS

Ultra grand angle 50 MP, champ 122º, équivalent 13 mm, ouverture f/2.0, autofocus

Téléobjectif périscope 50 MP, équivalent 90 mm, ouverture f/3.0, autofocus PDAF, zoom optique 3.5x, OIS

Caméra frontale 12 MP, capteur 3D ToF avant, ouverture f/2.4, vidéo [email protected]

Capteur ToF 3D supplémentaire, flash LED, auto-HDR, zoom hybride 100x, vidéo [email protected] avec gyro-EIS, HDR10 et 10-bit

Honor n’a pas les illustres firmes Leica qu’avait Huawei, ni les timbres Zeiss ou Hasselblad, mais comme vous l’avez peut-être remarqué, le fabricant chinois a réussi à assembler un système photographique très équilibré, avec trois capteurs similaires en résolution et des objectifs différents, qui offrent une polyvalence, mais ils recherchent le maximum d’homogénéité des résultats dans tous les scénarios possibles.

Voilà comment se résume le passage du Honor Magic5 Pro par DxOMark

Puisque vous souhaitez également voir le classement DxOMark mis à jour, nous vous laissons ici le lien et la capture d’écran de son top dix actuel, désormais déjà dirigé par ce Honor Magic5 Pro qui a obtenu les meilleurs résultats en matière d’exposition, de textures, de bruit et de bokeh effets de flou obtenus à ce jour.

C’est le meilleur smartphone en termes de photographie mobile sur la planète, aussi bien en extérieur qu’en intérieur bien éclairé, même lorsque la luminosité de la scène ou les différents niveaux d’éclairage compliquent la capture, menant également la nouvelle catégorie Friends & Family récemment lancée par les analystes français, qui testent des portraits et des photos ou vidéos de groupe.

Les experts disent que le Honor Magic5 Pro est très rapide en matière de mise au point et de prise de vue, atteignant un grand niveau de détail même sans trop s’arrêter, en plus de garder le bruit à distance dans pratiquement toutes les situations.

De même, le zoom est également spectaculairement bon, tandis que dans la section vidéo, DxOMark confirme qu’il s’agit du meilleur téléphone pour enregistrer des images en mouvement grâce à sa stabilisation et son niveau d’exposition.

De toute évidence, Apple continuera à diriger la vidéo et les avant-premières, mais dans tout le reste, nous avons un nouveau roi de la photographie dans l’industrie mobile, venant de Chine et signé de manière inattendue par Honor.

_Nous serions ravis d’essayer l’excellent travail du fabricant de Shenzhen, sans aucun doute… !

