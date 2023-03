La scène surréaliste de Carl Pei, fondateur de OnePlus and Nothing, avec la copie chinoise de sa dernière création

A mi-chemin entre un Nothing Phone (1) et un iPhone 14, chez Unihertz ils semblent avoir découvert les clés d’un mobile de base très abordable mais tout aussi différentiel et intéressant.

Voici Carl Pei posant avec son Nothing Phone (1) et le nouveau Unihertz Luna dans les couloirs du MWC 2023.

Entre ce surprenant mobile -que l’on pourrait comprendre comme un clone du Nothing Phone (1)- et le Motorola RIZR Rollable, le prix du smartphone le plus intéressant du Mobile World Congress 2023 sera sûrement joué, et c’est maintenant que les géants du secteur emmènent leurs stars à leurs propres événements il semble qu’au salon GSMA il faille se contenter de concepts et de curiosités comme celui présenté par Unihertz.

Et c’est que oui les amis, cet Unihertz Luna que les collègues d’Android Headlines ont recueilli en images a été l’une des sensations d’un MWC 2023 qui aujourd’hui a fermé ses portes à Barcelone, laissant même Carl Pei lui-même abasourdi par son mix entre l’iPhone 14 et son Nothing Phone (1), copiant presque de manière flagrante le dos avec son « interface glyphe » pleine de lumières LED.

Le même fondateur de OnePlus et maintenant de Nothing est passé par le stand de la firme chinoise Unihertz pour le tester et commenter ses impressions, dans une scène plutôt surréaliste avec les deux téléphones dans les mains, l’original et la copie, qui ont des LED RVB pour une touche de couleur supplémentaire.

Unihertz Luna, toutes les infos

Carl Pei a toujours été très enclin à faire part de ses sentiments à la presse, personne ne gère les médias comme lui, alors après nous avoir parlé du Nothing Phone (2) qui sera plus premium et arrivera bientôt, il nous a parlé de cet Unihertz Luna qu’il avait été très surpris, mais qu’ils n’allaient pas le dénoncer car Unihertz est très petit et en réalité ils n’allaient pas se croiser ou se concurrencer directement sur les marchés.

Ainsi, l’Unihertz Luna arrivera sans problème dans les magasins, en séries plus limitées et d’abord en Chine, à un prix d’environ 300 euros pour changer avec son concept plus abordable et un design qui part du Nothing Phone (1) pour l’arrière. avec des LED accompagnées d’un module caméra et des bords similaires à ceux de l’iPhone 14.

Son écran mesure 6,8 pouces, animé par un chipset MediaTek Helio G99 accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il dispose d’une batterie de 5 000 mAh et d’une charge rapide jusqu’à 18 watts, sans aucune trace de charge sans fil, peu importe à quel point la partie centrale du dos donne cette impression.

Le fondateur de OnePlus et maintenant de Nothing a été surpris par l’Unihertz Luna, mais ils ne dénonceront pas la copie de leur ‘Glyph Interface’ car selon eux ils seront en concurrence sur des marchés et des mondes différents donc ils ne se rencontreront pas.

Android 12 sera préinstallé à l’intérieur, tandis que la connectivité atteindra les réseaux 4G avec prise en charge de la double SIM et nous aurons un bouton physique programmable, que nous pourrons utiliser pour filmer la triple caméra de 108 mégapixels, le capteur principal, qui est intégré à un objectif macro et un capteur « vision nocturne » de 20 mégapixels qu’il faudrait tester.

Son dos Glyph est plus brillant que celui de Nothing mais aussi moins raffiné, et ses créateurs nous disent qu’il sera disponible tout au long de ce premier trimestre, probablement en mars, à ce prix annoncé de plus ou moins 300 dollars ou euros actuellement, sans avoir tout transcendé. les marchés où il sera mis en vente

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :