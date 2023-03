Ces 7 téléphones Redmi ne recevront plus les mises à jour MIUI

Xiaomi a mis à jour sa liste de smartphones qui se retrouvent sans support officiel.

Deux smartphones de la marque Xiaomi Redmi

Tous les quelques mois, Xiaomi met à jour sa liste officielle d’appareils atteignant la fin de leur période de support, connue sous le nom de liste de produits EOS. Il comprend les smartphones et les tablettes qui, en raison de leur âge, ne recevront plus de nouvelles mises à jour logicielles ou de correctifs de sécurité Android à partir du moment où ils seront ajoutés à la liste.

Sa dernière mise à jour a été réalisée il y a quelques jours, et Xiaomi en a profité pour ajouter au total sept appareils de la marque Redmi. Tous cesseront de recevoir MIUI et les mises à jour de sécurité, et vous devrez recourir à des logiciels non officiels si vous souhaitez continuer à disposer des dernières versions d’Android.

Le Redmi Note 8 et le Redmi K30 manquent de mises à jour MIUI

La liste comprenait déjà certains des modèles des séries Redmi 8, Redmi Note 8 et Redmi K30. Cependant, Xiaomi a décidé d’augmenter le nombre de terminaux de ces familles qui atteignent la fin de leur période de support officielle, en les ajoutant à la « Liste des produits EOS ». Ils sont les suivants:

Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Redmi 8A Double

Xiaomi Redmi Note 8 (Inde)

Xiaomi Redmi Note 8 (Indonésie)

Xiaomi Redmi Note 8 (Chine)

Xiaomi Redmi Note 8 (Mondial)

Édition de vitesse Xiaomi Redmi K30 5G

Un total de sept appareils différents qui, désormais, ne font plus partie des nouveaux plans de développement logiciel de Xiaomi, et ne seront donc plus protégés contre les vulnérabilités et les failles de sécurité. Le cas du Redmi Note 8 est particulièrement pertinent, puisqu’il est devenu à son époque l’un des smartphones les plus vendus de l’entreprise.

Les personnes qui possèdent l’un des appareils inclus dans la liste et souhaitent continuer à être protégées ou avoir les dernières nouvelles MIUI et Android, seront obligées de mettre à jour vers un smartphone plus récent, ou de recourir à d’autres méthodes qui leur permettent de mettre à jour la version de MIUI officieusement.

