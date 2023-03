Lunettes, mobiles extensibles, montres, IA et plus : les 9 meilleures nouveautés du Mobile World Congress 2023

Le Mobile World Congress 2023 nous a laissé quelques-uns des grands lancements technologiques de cette année.

La Fira Gran Via de Barcelone, cadre de la célébration du MWC 2023 / Image :

Le Mobile World Congress 2023 à Barcelone s’achève aujourd’hui. Le salon de la téléphonie mobile et de la technologie le plus important de l’année clôt une édition de plus, nous laissant avec quelques-uns des lancements les plus intéressants dans le domaine de l’électronique grand public, et dessinant les premières lignes de ce qui est à venir dans les années à venir grâce au dernier avances.

Comme chaque année, le congrès mondial de la téléphonie mobile nous a laissé quelques-uns des lancements les plus importants que nous verrons tout au long de cette année 2023, provenant de certaines des entreprises les plus importantes du secteur. Profitant du fait que nous avons pu assister au MWC dans sa dernière édition, nous allons passer en revue les meilleures nouvelles que nous avons pu trouver au salon de Barcelone.

série Xiaomi 13

Xiaomi a profité du MWC 2023 pour présenter au monde la version globale de sa série de smartphones la plus avancée à ce jour. Les Xiaomi 13 et 13 Pro ont débarqué sur le marché pour diriger le catalogue de la société pékinoise, affichant des designs haut de gamme, des spécifications de haut niveau et un système de caméra renouvelé développé en collaboration avec Leica.

Xiaomi 13

De plus, la série Xiaomi 13 n’est pas venue seule. Parallèlement à ses nouveaux smartphones, la société a également dévoilé ses écouteurs les plus haut de gamme à ce jour, une nouvelle smartwatch alimentée par MIUI, son scooter électrique le plus avancé avec suspension avant et une version « Lite » du Xiaomi 13.

HONOR Magic5 Série

L’autre famille de smartphones protagoniste du MWC 2023 est celle composée du Magic5 Pro et du Magic5 Lite. Il s’agit de la série d’appareils la plus avancée d’Honor à ce jour, avec des processeurs Snapdragon 8 Gen 2 dans le modèle le plus avancé.

Il dispose également d’un système de caméra composé de trois capteurs de 50 mégapixels, l’un des meilleurs écrans vus sur un smartphone à ce jour, et d’un design entièrement renouvelé. La batterie d’une capacité de 5100 mAh ne manque pas, l’une des plus grandes de son segment.

Lunettes. beaucoup de verres

Le Mobile World Congress de 2023 a été, sans aucun doute, le MWC des lunettes de réalité augmentée. Un bon nombre de fabricants ont profité du salon pour montrer au monde leurs nouveaux paris dans ce segment de l’industrie, notamment Xiaomi avec son Wireless AR Smart Glass Discovery Edition ou OPPO avec son Air Glass 2, entre autres.

La plupart des modèles ont amélioré des aspects tels que l’ergonomie en réduisant leur taille et ont perfectionné l’affichage du contenu avec des cristaux et des projecteurs de meilleure qualité. Des entreprises comme Xiaomi, en plus, ont réussi à se passer complètement de câbles pour offrir une expérience beaucoup plus immersive sans attaches.

Petit à petit, on voit de plus en plus d’entreprises vouloir s’implanter sur ce marché, et s’il est vrai que dans la plupart des cas on ne trouve que de simples prototypes, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un des produits vedettes de cette édition. du congrès.

realme GT 3 (et sa charge incroyablement rapide)

Realme a profité de l’occasion offerte par le salon du téléphone le plus important au monde pour annoncer une technologie révolutionnaire au monde. Et c’est que son nouveau realme GT 3 intègre le système de charge rapide le plus rapide jamais vu dans un smartphone, qui atteint 240 W de puissance et permet à la batterie de 4600 mAh de l’appareil d’être complètement chargée en moins de 10 minutes.

Mais le realme GT 3 est bien plus qu’une charge très rapide. L’appareil monte le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et intègre un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz, en plus d’être le premier modèle de l’entreprise à équiper l’interface « Pulse », qui vous permet de connaître l’état de l’autonomie de charge de la batterie ou des notifications non lues grâce à un anneau lumineux à LED RVB à l’arrière du téléphone.

Huawei WatchBuds

Bien qu’il n’ait pas de lancements majeurs prévus pour le MWC 2023 à Barcelone, Huawei n’a pas manqué son rendez-vous et a eu le plus grand stand de toute la foire. Parmi les produits qui y étaient exposés, on pouvait voir l’un des derniers à rejoindre son catalogue mondial : les Huawei Watch Buds.

Il s’agit de la montre intelligente de Huawei qui cache des écouteurs totalement sans fil à l’intérieur et qui sont chargés pendant que la montre est utilisée.

C’est un fantastique 2 en 1, offrant une très bonne expérience en « mode montre » ainsi que dans le domaine de l’audio grâce à ses petits écouteurs. Il peut être acheté dès maintenant au prix de 499 euros en France.

La première tablette 3D sans lunettes

Une autre entreprise qui ne manque généralement pas son rendez-vous avec le MWC est ZTE. Cette année, en plus de montrer certaines de ses propositions dans le domaine des réseaux 5G, l’entreprise a également laissé de la place à certains produits intéressants tels que le Nubia Pad 3D, que nos collègues d’Urban Tecno ont pu tester au salon.

Il s’agit d’une tablette équipée de la technologie de suivi oculaire et adapte le contenu de l’écran pour générer deux plans différents, offrant ainsi l’effet 3D sans avoir besoin de lunettes ou de périphériques externes.

L’expérience est pour le moins curieuse. Il faudra voir, oui, si ZTE décide de lancer la production en série de ce produit, ou s’il reste un simple prototype.

Motorola RIZR

Après le Motorola RAZR, vient le Motorola RIZR. La société appartenant à Lenovo a démontré ses avancées dans le domaine des écrans enroulables lors du MWC, en montrant un prototype de smartphone capable d’agrandir son écran en fonction de l’utilisateur pour passer de 5 à 6,5 pouces en quelques secondes.

Pour l’instant, la marque n’envisage pas de lancer sur le marché des produits basés sur cette technologie, mais les progrès sont clairs, et nous n’excluons pas que plus tôt que tard, nous pourrions voir les premiers téléphones avec écrans enroulables dans le catalogue. de certaines marques.

Techno Phantom V Fold

La marque inconnue (du moins dans cette partie du monde) Tecno a voulu montrer que les smartphones pliables ne sont pas l’affaire de quelques entreprises et a présenté son nouveau Tecno Phantom V Fold, un smartphone pliable grand format dans le style des Série Galaxy Z. Fold, qui se distingue par son petit prix.

C’est la moitié du prix d’un Samsung Galaxy Z Fold4, mais il contient des spécifications solides, notamment un processeur MediaTek Dimensity 9000+, deux écrans OLED LTPO et une batterie de 5 000 mAh, ainsi qu’un système de caméra piloté par capteur de résolution 50 mégapixels.

Diffusion stable sur Android grâce à Qualcomm

Les dernières avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle et la puissance accrue de ses derniers processeurs ont permis à Qualcomm de pouvoir faire tourner un modèle Stable Diffusion sur un smartphone Android basé sur la plateforme Snapdragon 8 Gen 2, sans avoir besoin d’une connexion Internet. ou recourir aux serveurs Qualcomm.

Le modèle a pu générer une image à partir d’un texte descriptif en seulement 15 secondes, à une résolution de 512 x 512 pixels.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :