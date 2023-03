L’application Google Phone redessine son interface : c’est ainsi que vous verrez désormais les appels

Dans la nouvelle interface Google Phone, les boutons du milieu ont été remplacés par une barre pratique en bas.

L’application Google Phone est mise à jour avec une nouveauté intéressante

L’une des applications Google que nous utilisons le plus au quotidien, presque sans nous en rendre compte, est l’application Téléphone, car elle est préinstallée sur la plupart des mobiles Android du marché et c’est celle qui est configurée par par défaut pour effectuer et recevoir des appels sur notre smartphone.

De Mountain View, ils sont très conscients de l’importance de cette application et, pour cette raison, ils la mettent généralement à jour de temps en temps. Ainsi, après avoir commencé à tester un nouvel écran d’appel il y a quelques mois, voilà que le géant américain vient de repenser l’interface de son application Phone avec une fonction qui vous aidera à mieux gérer les appels.

Voici à quoi ressemble le nouvel écran d’appel Google Phone

Comme nous l’a confirmé 9to5Google, Google commence à implémenter un nouveau design pour l’écran d’appel Google Phone qui se distingue par le remplacement des boutons de la partie centrale par une barre inférieure pratique.

Dans cette barre, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, se trouvent les boutons classiques « Clavier », qui s’affichent lorsqu’ils sont touchés, « Muet » et « Haut-parleur » et un nouveau appelé « Plus » identifié avec une icône de trois points verticaux. Lorsque vous cliquez sur ce nouveau bouton, les boutons « Appel en attente », « Appel vidéo » et « Ajouter un appel » apparaissent en haut.

Ce qui reste inchangé, c’est la façon dont le nom et la photo de profil du contact appelant apparaissent en haut de l’application.

De même, pendant qu’un appel est en cours, une nouvelle pilule indiquant l’heure dudit appel apparaît également dans le coin supérieur gauche.

Cette nouvelle fonctionnalité a déjà atteint les testeurs bêta de Google Phone il y a quelques semaines et est maintenant disponible pour la version stable. Il atteindra progressivement tous les propriétaires de Google Pixel au cours des prochains jours, puis il devrait atteindre le reste des mobiles du marché.

