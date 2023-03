La carte SIM du futur sera intégrée au processeur de votre mobile : feu vert à la nouvelle iSIM de Qualcomm

Qualcomm a présenté aujourd’hui une nouvelle technologie pour les cartes SIM virtuelles qui les placera sur la même puce que le processeur et l’unité graphique.

Vue du siège social de Qualcomm à San Diego.

Il semble que les grandes innovations en matière de téléphonie mobile de la présente décennie ne seront pas en termes de design, mais seront plutôt cachées sous le capot. Pourquoi disons-nous cela ? Car Qualcomm, en plus de livrer cette année des processeurs Snapdragon 8 Gen 2 (et d’introduire un nouveau processeur de milieu de gamme), qui promettent d’améliorer les performances haut de gamme et l’efficacité énergétique, a un autre atout dans sa manche.

Comme le rapporte Android Police, Qualcomm annonce aujourd’hui l’arrivée d’une nouvelle technologie qui vient remplacer l’eSIM : l’iSIM. La technologie a été développée en collaboration avec la société française Thales et a reçu aujourd’hui la certification GSMA pour son inclusion dans ses processeurs Snapdragon 8 Gen 2.

La carte SIM à l’intérieur du SoC

Il est bon de préciser pour ceux qui viennent de rejoindre le monde mobile que les processeurs de ces appareils sont ce qu’on appelle des SoC (System on a Chip). Cela indique que le CPU, le processeur graphique et une radio de signal mobile sont intégrés au même endroit pour être plus efficaces en termes de taille et de consommation d’énergie.

Les cartes eSIM, présentes en France depuis 2018, sont un système virtuel qui simule le fonctionnement d’une carte SIM physique, sans qu’il soit nécessaire d’y recourir. Ils sont inclus dans les appareils haut de gamme depuis des années, mais ils ont besoin d’une puce distincte du SoC pour fonctionner. Ce principe de conception des cartes mères de téléphone est, selon Qualcomm, beaucoup moins performant.

Avec l’utilisation d’iSIM, ce qui est réalisé est d’intégrer la carte SIM virtuelle dans le SoC, il ne serait donc plus nécessaire de souder une puce qui fonctionnait indépendamment pour offrir lesdits services. Bien sûr, ce que Qualcomm et Thales ont réalisé est une étape importante.

Comme si cela ne suffisait pas, la technologie est certifiée pour la sécurité par la GSMA, ce qui indique que les données sur la carte virtuelle sont cryptées et, si elles étaient extraites, elles ne pourraient pas être lues sans la bonne clé.

Les nouvelles iSIM, si elles venaient à être commercialisées sur un appareil avec Snapdragon 8 Gen 2, fonctionneraient de la même manière qu’une eSIM du point de vue de l’utilisateur. Tout ce dont vous avez besoin est un opérateur qui vous propose des services eSIM pour pouvoir l’utiliser et il serait activé sur votre téléphone de la même manière. De son côté, Qualcomm s’attend à ce qu’il y ait 300 millions d’appareils avec iSIM d’ici 2027, ce qui représenterait 19% du marché actuel des eSIM.

