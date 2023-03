L’histoire d’une plage française envahie par les téléphones Garfield pendant près de 40 ans

Depuis les années 1980, une côte française reçoit régulièrement un grand nombre de téléphones en forme de Garfield. Maintenant, le mystère à leur sujet semble avoir été résolu.

L’un des téléphones en forme de Garfield qui s’est échoué sur la côte française

La pollution à laquelle sont soumises les eaux donne depuis des décennies un « spectacle » surprenant aux habitants du Finistère, sur la côte bretonne de la mer d’Iroise. Là, depuis un peu moins de quarante ans, des centaines de téléphones Garfield arrivent de manière disséminée. La raison de l’apparition de ce type d’objet dans la région touristique avait été un véritable mystère qui a finalement été résolu en 2019.

Cette énigme a finalement été résolue grâce à un groupe d’activistes anti-pollution qui utilisent le téléphone de Garfield depuis des décennies comme un véritable symbole de la terrible pollution qui gangrène les mers du monde entier. Selon la BBC, il s’agit d’un problème plus qu’inconfortable pour les habitants de cette zone très rurale et dans laquelle la nature prévaut sur les empreintes humaines.

Les téléphones de Garfield : un mystère qui inquiète les écologistes

Dans les années 1980, Garfield provoquait une rage complète et totale parmi les masses. Des millions de personnes à travers le monde se sont rassemblées devant leur téléviseur pour profiter des scènes amusantes qu’offrait le chat orange. Dans un monde qui s’ouvrait de plus en plus au phénomène des fans et au merchandising, il fallait s’attendre à ce que le travail de Jim Davis ait également une quantité gigantesque de produits pour son large public. Parmi eux, il y avait le téléphone fixe de Garfield, nous sommes dans les années 80, qui avait un point très amusant puisqu’il ouvrait les yeux quand on recevait un appel. Au lieu de cela, le reste du temps, il passait « endormi », quelque chose de très commun dans la personnalité du félin amateur de lasagnes.

La grande question s’est alors posée : que faisaient ces téléphones sur la côte française ? La vérité est que, même si cela n’en a pas l’air, la solution est assez simple, mais elle n’a été découverte qu’il y a seulement quatre ans. Selon le groupe militant de la population d’Ar Vilantsou, la source de tous ces malheurs serait marquée par un conteneur tombé d’un navire à un moment donné dans les années 1980. petite crique pratiquement inaccessible au commun des mortels et seuls quelques experts peuvent y accéder à marée basse. Cependant, le conteneur contenant des milliers de téléphones de Garfield y est ancré depuis l’Antiquité.

Les lignes fixes sont toujours utiles pour de nombreuses personnes, y compris les personnes âgées. Malheureusement, ces outils particuliers représentent un véritable retour vers un passé qui ne devrait pas revenir comme une contamination. Ainsi, les militants anti-pollution considèrent qu’il s’agit d’un véritable étendard qui mérite d’être hissé pour que chacun se souvienne de la situation dans laquelle se trouvent les mers de la planète.

En fait, c’est un type de déchet qui ne pourra jamais se décomposer, comme le disent les experts du domaine qui ont suivi l’affaire et ont travaillé sur la récupération des appareils.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :