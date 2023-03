OPPO a créé une alternative à l’AirTag d’Apple qui n’a pas besoin de batterie pour fonctionner

OPPO a présenté ses propres balises de localisation au MWC, dans le style des Apple AirTags, mais sans avoir besoin d’utiliser des piles. Comment est-ce possible?

Le prototype Zero-Power d’OPPO. | Image : Phone Arena.

Les Apple AirTags étaient l’un des produits de 2021. Bien qu’il ait été difficile au début de comprendre quoi faire avec ces appareils, au final, la commodité de les utiliser pour pouvoir trouver n’importe quoi sur le téléphone a fini par leur donner un coup de pouce dans le marché. Bien sûr, ils ne sont pas compatibles avec Android et nous doutons qu’ils le soient à l’avenir.

Cela n’aurait plus beaucoup d’importance maintenant. Comme publié dans PhoneArena, OPPO a développé une alternative aux AirTags qui n’a pas besoin de batterie et s’appelle Zero-Power. La société a présenté un prototype lors du MWC de cette année et a donné quelques détails sur son utilisation.

Voici comment fonctionne le label Zero-Power

Selon les responsables d’OPPO, le label fonctionne « en tirant parti de technologies clés telles que la collecte de signaux radiofréquences, la rétrodiffusion et l’informatique basse consommation ». À première vue, l’appareil collecte les ondes radio de la zone environnante pour s’alimenter et communiquer sans batterie. L’objectif est de répondre aux besoins de l’IoT à l’ère de la 6G.

Et comment est-il possible que ce tag fonctionne sans pile ? Encore une fois, nous passons aux explications d’OPPO:

Les appareils Zero-Power peuvent collecter des signaux radio de l’environnement à partir de sources telles que des antennes TV, des antennes radio FM, des stations de services mobiles et des points d’accès WiFi comme sources d’alimentation.

Après avoir récupéré l’énergie existante des ondes radio, l’appareil peut les moduler avec ses propres informations et transmettre ces signaux dans un processus connu sous le nom de communication par rétrodiffusion.

Selon OPPO, dans un avenir proche, les appareils liés à l’IdO pourront récolter l’énergie directement à partir des signaux Bluetooth, WiFi et des téléphones mobiles. De cette façon, sa taille peut être réduite, sa durabilité augmentée et ses coûts réduits. De plus, il ne sera pas nécessaire de changer ou de recharger les étiquettes des piles.

Pour l’instant, le label Zero-Power a été vu dans un prototype recouvert d’un rectangle en plastique, avec la puce placée à l’intérieur. L’idée, cependant, est qu’à l’avenir, ce sera un sticker qui pourra être placé n’importe où.

La vision d’OPPO est que ces appareils peuvent être utilisés de manière beaucoup plus durable. Il convient de rappeler que les Apple AirTags sont alimentés par une pile bouton qui dure environ un an, qui doit ensuite être recyclée. Avec l’idée d’OPPO, la génération excessive de déchets pourrait être évitée et aider à préserver l’environnement.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

