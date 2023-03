L’inventeur du téléphone mobile sur les téléphones de demain : "nous porterons des appareils sous la peau"

Marty Cooper a été au MWC pour recevoir un prix pour l’ensemble de ses réalisations. Là, il en a profité pour prédire ce que sera l’avenir de la téléphonie mobile.

Marty Cooper, l’inventeur du téléphone portable.

Le Mobile World Congress de cette année connaît ses derniers soubresauts. C’est sans aucun doute l’événement le plus important de l’industrie de chaque année, et chez Netcost-security.fr, nous avons déjà passé en revue son histoire auparavant. L’événement nous apporte chaque année des surprises en termes de présentations, et cette année n’a pas été différente. Parmi eux, on retrouve le mobile enroulable Motorola, ou encore la présentation du nouveau logo Nokia.

Dans le cadre de l’événement et selon CNBC, l’inventeur du téléphone portable a prédit hier qu’à l’avenir « nous porterons des appareils sous la peau de nos oreilles ». Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’appareils implantés dans le corps humain comme une prédiction futuriste, mais c’est ce que Marty Cooper, inventeur du premier téléphone mobile, pense que nous verrons.

Un appareil interne que nous chargerons nous-mêmes

Selon Marty Cooper, ces appareils internes n’auront pas besoin d’être chargés, puisque le corps lui-même agira comme un chargeur lorsqu’il effectuera des tâches telles que manger de la nourriture. Avec ce geste, de l’énergie est générée, dont une partie peut aller à l’implant auriculaire. De toute évidence, sa vision se concentre sur quelque chose que la science-fiction a déjà décrit : des corps humains augmentés de technologie.

Cooper estime que les smartphones d’aujourd’hui sont devenus complexes et maladroits, avec un écran qui ne se conforme pas à la courbure du visage. L’inventeur du téléphone portable dit qu’il ne voit aucun intérêt à « poser un morceau de tissu plat » contre un visage incurvé, forçant le bras dans une position inconfortable.

Il est vrai que l’industrie du mobile ne vit pas son meilleur moment. Il y a des voix qui disent que c’est stagnant et que les fabricants ont vraiment du mal à proposer des designs innovants, mais peut-être que mettre les téléphones portables sous la peau est une idée trop folle pour même commencer à l’imaginer.

Quoi qu’il en soit, la présence de Marty Cooper au MWC cette semaine devait recevoir un prix pour l’ensemble de ses réalisations, qui a servi à marquer le cap des 50 ans depuis qu’il a passé le premier appel depuis un mobile. Il a utilisé un Motorola DynaTAC 8000X, avec lequel il a appelé son principal concurrent chez AT&T, Joel S. Engel.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

