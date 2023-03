La prochaine Xiaomi Watch embarquerait Wear OS 3 : les premiers détails de la nouvelle montre de la marque apparaissent

La prochaine montre Xiaomi comportera Wear OS 3 et sera gérée par l’application Mi Fitness (Xiaomi Wear).

Xiaomi veut concurrencer la Galaxy Watch et la Pixel Watch et lancera une Xiaomi Watch avec Wear OS sur le marché

Le marché des montres connectées avec Wear OS est en plein essor, car nous voyons de plus en plus de fabricants sont encouragés à lancer leur propre montre connectée avec le système d’exploitation développé par Google. Ainsi, après que la société Mountain View a lancé sa Pixel Watch à la fin de l’année dernière, Xiaomi travaille maintenant à présenter sa propre alternative au sein de ce segment.

Ainsi, comme nous l’indique 9to5Google, le géant chinois serait en train de développer une Xiaomi Watch avec Wear OS 3, une montre connectée dont les premiers détails commencent à être dévoilés, que nous détaillerons plus bas.

C’est tout ce que nous savons sur la première montre Xiaomi avec Wear OS

Jusqu’à présent, Xiaomi a lancé des montres intelligentes avec son propre système d’exploitation basé sur Android (MIUI Watch OS) et, en fait, la dernière d’entre elles était[laXiaomiWatchS1ProquiaétépubliéerécemmentauMWC2023[elXiaomiWatchS1ProelcualviolaluzrecientementeenelMWC2023

Mais il semble que la firme chinoise va changer de stratégie pour concurrencer la Galaxy Watch et la Pixel Watch, puisqu’elle prépare le lancement d’une montre connectée qui tournera sous Wear OS 3.

Selon cette fuite, cette nouvelle smartwatch sera lancée sous la même marque « Xiaomi Watch » et en plus de fonctionner sous Wear OS, elle sera gérée par l’application actuelle des montres et bracelets de la marque, Mi Fitness (Xiaomi Wear).

En ce qui concerne la date de lancement de la Xiaomi Watch avec Wear OS, tout semble indiquer qu’elle aura lieu dans le courant de 2023, bien qu’il n’ait pas encore été révélé si ce sera vers le milieu de l’année ou plutôt vers la fin de celle-ci.

Logiquement, on s’attend à ce que la première Xiaomi Watch avec Wear OS ait moins d’autonomie que les modèles actuels et que son prix augmente pour être à un coût similaire à celui des Samsung Galaxy Watch5 et Pixel Watch.

