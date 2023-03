TikTok est un peu plus près de disparaître des États-Unis aujourd’hui

Le projet de loi qui interdirait TikTok aux États-Unis reçoit l’approbation de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine.

TikTok ferait compter les heures aux États-Unis

TikTok est l’un des réseaux sociaux les plus populaires aujourd’hui, mais aussi l’un des plus controversés en raison de divers rapports selon lesquels l’application chinoise collecte une grande quantité de données personnelles de ses abonnés, ce qui inquiète les gouvernements de certains pays. et le plus impliqué dans ce combat est, comment pourrait-il en être autrement, les États-Unis.

En ce sens, un récent rapport de CNBC révèle que le projet de loi visant à interdire l’utilisation de TikTok aux États-Unis se rapproche d’être approuvé.

TikTok pourrait avoir ses jours comptés aux États-Unis

Pas plus tard qu’hier, la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a voté pour adopter une législation qui donnerait au président Joe Biden l’autorité nécessaire pour interdire TikTok dans le pays américain.

À cet égard, Michael McCaul, le président dudit comité a déclaré ce qui suit :

« Tout le monde sait ce qu’est TikTok. C’est trop dangereux d’être sur nos téléphones en tant que membres du Congrès. À mon avis, c’est trop dangereux d’être sur les téléphones de nos enfants. C’est tout l’intérêt de ce projet de loi. »

Ce projet de loi, connu sous le nom de McCaul Data Act, a été adopté par la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis avec un vote de 24 voix pour et 16 contre. Il s’agit d’un vote très polarisé puisque les 24 votes pour sont venus des représentants du parti républicain à la Chambre et les 16 votes contre des membres du parti démocrate.

Mais avant d’être définitivement approuvée, cette législation a encore un long chemin à parcourir, puisqu’elle doit encore être votée au Sénat et devrait finalement être approuvée par le président Biden. Dans le cas où Biden déciderait d’y opposer son veto, il peut être révoqué par un vote des deux tiers des membres de la Chambre et du Sénat.

Après avoir pris connaissance de cette information, un porte-parole de TikTok a précisé la position de son entreprise sur cette question :

« Une interdiction américaine de TikTok est une interdiction d’exporter la culture et les valeurs américaines aux plus d’un milliard de personnes qui utilisent notre service dans le monde. Nous sommes déçus de voir cette législation précipitée avancer, malgré son impact considérable. Négatif sur les droits de liberté d’expression de millions d’Américains qui utilisent et aiment TikTok. »

Évidemment, dans l’éventualité où la Maison Blanche interdirait enfin l’utilisation de TikTok aux États-Unis, cela profiterait aux grands rivaux du réseau social de ByteDance : Snapchat, Facebook et YouTube.

