Le realme mobile avec "Île dynamique" Le style iPhone 14 Pro est désormais officiel

Le nouveau realme C55 est le premier smartphone Android à adopter une fonction similaire à l’îlot dynamique de l’iPhone 14 Pro.

La nouveauté de realme, avec une « Mini Capsule » dans le plus pur style « Dynamic Island » de l’iPhone 14 Pro

Depuis plusieurs semaines, nous savions que Realme travaillait sur un smartphone doté d’une fonction similaire à « l’îlot dynamique » de l’iPhone 14 Pro, devenant ainsi le premier fabricant d’appareils Android à adopter une telle fonction dans l’un de ses smartphones. Il n’a fallu que quelques jours pour attendre que les premières fuites sur l’appareil soient apparues, et maintenant il a été officiellement présenté.

Realme lui-même a partagé des images et des fonctionnalités officielles de ce nouveau terminal, appelé Realme C55 et destiné au segment d’entrée de gamme. Il a été officiellement présenté en Indonésie, et pour l’instant il n’est pas clair si l’entreprise décidera de le lancer dans le reste des régions du monde.

« Mini capsule »: c’est l’alternative realme à Dynamic Island qui fait ses débuts aux côtés du realme C55

À première vue, le realme C55 n’est pas un appareil très différent des autres téléphones de milieu de gamme de la société. Il dispose d’un processeur MediaTek Helio G88, d’une batterie 5000 avec une charge rapide de 33 W et d’un écran Full HD de 6,78 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz. De plus, il est disponible en couleur « Sunshower », qui change de couleur lorsque la lumière du soleil tombe sur son dos.

Les autres caractéristiques de l’appareil sont des variantes de 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, realme UI 4.0 basé sur Android 13, lecteur d’empreintes digitales latéral, appareil photo principal de 64 mégapixels et capteur pour selfies de 8 mégapixels.

C’est précisément dans sa caméra frontale que se cache l’un des secrets les mieux gardés de ce realme C55. La société a inclus une nouvelle fonction logicielle appelée « Mini Capsule » ou « Mini Capsule », qui permet d’afficher des informations de part et d’autre du trou situé en haut au centre de l’écran.

Au départ, il s’agira d’une fonction un peu plus limitée que l’îlot dynamique de l’iPhone 14 Pro, qui vous permettra d’afficher des alertes en cas de batterie faible, d’utilisation des données, de distance parcourue ou de nombre de pas. Certains d’entre eux ne seront pas disponibles dès le début, mais viendront plus tard avec une mise à jour du firmware.

Contrairement à l’îlot dynamique de l’iPhone 14 Pro, la Mini Capsule du realme C55 n’inclura pas d’intégration avec des applications tierces dans un premier temps.

Realme n’a pas confirmé le prix auquel son nouveau realme C55 sera lancé, ni s’il sera disponible dans les régions en dehors de l’Asie. Nous resterons attentifs à toute actualité liée à cet appareil.

