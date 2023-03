Samsung met à jour l’un de ses Galaxy A les plus populaires vers One UI 5.1

One UI 5.1 arrive déjà sur le Samsung Galaxy A52 5G avec la version du firmware A526BXXU2EWB1.

L’arrière du Galaxy A52 5G, l’un des téléphones Samsung les plus vendus de 2021

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs téléphones, haut de gamme et milieu de gamme, avec la dernière version de sa couche de personnalisation pour Android, One UI 5.1. Une bonne preuve en est qu’après avoir lancé cette mise à jour sur les Samsung Galaxy M53 5G et Galaxy A23 5G, c’est maintenant au tour de l’un de ses Galaxy A les plus vendus, le Samsung Galaxy A52 5G.

Ainsi, après avoir reçu Android 13 avec One UI 5 à la fin de l’année dernière et, plus récemment, la mise à jour Android de février 2023, le Samsung Galaxy est désormais également mis à jour vers One UI 5.1.

Le Samsung Galaxy A52 5G reçoit One UI 5.1

Comme nous l’a confirmé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour de One UI 5.1 basée sur Android 13 sur le Samsung Galaxy A52 5G à Singapour, mais elle devrait s’étendre à d’autres régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle version du logiciel arrive sur le Galaxy A52 5G avec la version du micrologiciel A526BXXU2EWB1, a une taille de téléchargement de 1 Go et inclut le correctif de sécurité de février 2023.

Cette mise à jour inclut toutes les nouvelles fonctionnalités de One UI 5.1, parmi lesquelles il faut souligner un écran de verrouillage entièrement personnalisable, un album de famille partagé au sein de l’application Galerie, la possibilité de sélectionner un dossier spécifique pour enregistrer les captures d’écran, de nouveaux widgets batterie et météo, un nouveau mode de collaboration en direct pour Samsung Note et meilleure connectivité avec les haut-parleurs Wi-Fi.

Le Samsung Galaxy A52 5G a été mis sur le marché il y a trois ans avec Android 11 à bord et la société a promis que trois mises à jour du système d’exploitation arriveraient, il doit donc encore recevoir une mise à jour supplémentaire, celle d’Android 14 avec One UI 6.0.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez l’appliquer à votre Galaxy A52 5G en accédant à la section Mise à jour logicielle et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :