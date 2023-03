Si vous avez un Xiaomi cela vous intéresse : bientôt vous pourrez démarrer votre voiture avec votre mobile

Xiaomi souhaite également que vous retiriez vos clés et utilisiez votre voiture à partir d’un smartphone Mi, en présentant sa « clé de voiture numérique » développée en collaboration avec BMW à Barcelone.

Depuis Android 12, la plateforme mobile de Google nous permet d’utiliser des ‘Digital Car Keys’ pour ouvrir et démarrer le véhicule avec le smartphone, même si à ce jour seules quelques marques comme BMW nous ont permis d’accéder à cette technologie, également limitée à certains téléphones Samsung ou Google lui-même.

Le temps passe et les choses avancent, donc le prochain géant du secteur mobile qui nous permettra d’utiliser la voiture avec ses appareils sera Xiaomi, qui ces jours-ci lors du Mobile World Congress 2023 en a profité pour présenter une nouvelle alliance avec BMW pour développer ses propres clés de voiture numériques Xiaomi, comme ils nous l’ont dit d’ArenaEV.

Évidemment et comme vous vous en doutez, dans un premier temps, seule BMW nous permettra d’utiliser un Xiaomi pour ouvrir et démarrer leurs voitures, donc cela intéressera beaucoup plus, bien sûr, les propriétaires qui combinent une voiture BMW et un mobile Xiaomi.

Selon les responsables de la firme Haidian, la nouvelle fonctionnalité Xiaomi Digital Car Key sera disponible tout au long du deuxième trimestre de cette année 2023, permettant aux utilisateurs d’oublier à jamais leurs clés de voiture en utilisant à la place le téléphone Xiaomi.

De plus, ces clés numériques sont entièrement fonctionnelles, car avec elles, il sera possible de verrouiller et de déverrouiller les serrures de la voiture, ainsi que de la démarrer et de faire tout ce que vous pouviez faire auparavant avec la clé physique ou la télécommande.

Xiaomi présente avec BMW ses nouvelles «clés de voiture numériques» afin que nous puissions utiliser nos voitures à partir du smartphone, facilitant ainsi le partage de véhicules, pouvant activer, envoyer et révoquer des clés numériques avec presque aucune courbe d’apprentissage, depuis le téléphone lui-même et dans une question de minutes.

Non seulement cela, mais les clés de voiture numériques facilitent le partage d’un véhicule, puisque nous pouvons envoyer des clés numériques à tout utilisateur qui a « micro-loué » notre voiture ou inviter des membres de la famille directement depuis le téléphone lui-même et sans courbe d’apprentissage. . Comme vous vous en doutez, vous pouvez également révoquer l’autorisation et désactiver la clé numérique depuis votre smartphone et de n’importe où à tout moment.

Bien sûr, ces clés numériques peuvent être intégrées à Google Wallet et à d’autres plates-formes pour rendre leur gestion et leur utilisation encore plus faciles, présentant également une sécurité avancée avec de nouvelles technologies de cryptage qui protégeront notre véhicule contre les accès indésirables.

Sans aucun doute une avancée importante pour Xiaomi, qui se veut leader, et pour BMW, qui profitera ainsi de la large base d’utilisateurs du géant de Haidian pour continuer à développer ses services et plus d’options technologiques dans une industrie qui ressemble de plus en plus au secteur Mobile mais avec roues.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

