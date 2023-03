Il est en passe d’être le mobile du MWC 2023 : c’est le Motorola RIZR Rollable

Les grandes surprises du Mobile World Congress 2023 sont signées Motorola, avec le premier smartphone qui propose une connexion par satellite et aussi cet impressionnant prototype enroulable qui a ébloui locaux et inconnus.

Oui les amis, le prototype roll-up Motorola RIZR était réel et nous l’avons vu à Barcelone.

Que cela puisse être fait n’indique pas que cela soit nécessaire. Pas toujours du moins. Mais la vérité est que ce Motorola RIZR Rollable que la société d’origine nord-américaine (maintenant entre des mains chinoises) nous a montré lors du Mobile World Congress 2023, a l’air brutal au moins dans une première impression, qu’il s’agisse ou non d’une logique, utilisable et/ou justifiable au quotidien ou quelque chose d’aussi simple que suffisamment durable pour pouvoir l’utiliser.

Et c’est que nous avons encore beaucoup de doutes sur ce qui pour l’instant n’est qu’un concept, pas quelque chose de trop tangible, mais qui nous montre une autre façon de profiter des panneaux flexibles qui agitent progressivement cette industrie, autrefois vorace et maintenant avide d’améliorations .et nouvelles importantes.

En fait, ce n’était pas la seule nouveauté de Motorola lors du MWC 2023, même si c’était la plus intéressante, et que la mythique marque nord-américaine mettra son nom avec le groupe Bullitt sur le premier smartphone avec une connectivité satellite généraliste, et sur le premier accessoire qui offre une couverture mondiale à n’importe quel téléphone avec Bluetooth.

Le mobile enroulable de Motorola est déjà un véritable appareil

C’est cette autre option pour rendre un téléphone grand format plus portable et polyvalent, sans charnières comme le RAZR et son concurrent Flip qui plieraient complètement le smartphone, laissant place à un système automatisé qui enroule l’écran autour du cadre inférieur pour lui donner plus d’utilité à un seul écran.

Comme nous l’ont montré les confrères de MySmartPrice dans la galerie photo suivante, il semble que les dirigeants de Motorola aient même pensé à une coque de protection, ou du moins ils ne voulaient pas que le seul prototype de ce ‘RIZR’ subisse des dommages pendant le salon, car Le L’appareil est fonctionnel et utilisable, bien que nous ne sachions pas très bien ce qu’il apporterait en plus d’une taille portable qui peut être étendue selon les besoins.

Le système qui déplie et replie l’écran est motorisé et automatisé, fonctionnant d’une manière qui semble presque magique, avec un panneau qui se déplace entre 5 pouces et 6,5 pouces en fonction des besoins à tout moment.

La vérité est qu’il n’y a pas de détails sur le matériel et les possibilités et ce n’est pas non plus le moment d’en parler, car ce que Motorola voulait a été atteint, qui était de se muscler et de nous montrer un avenir intéressant plein de possibilités et de formats qui, pour l’instant, ils nous présentent autant de doutes qu’ils sont séduisants.

Ce ne sera pas quelque chose de commercial à court terme, mais le design est bien pensé et l’appareil semble utilisable, avec l’écran replié vers l’arrière et pouvant servir de viseur d’appareil photo, et repliable vers l’avant quand on veulent consommer du contenu ou élargir les possibilités.

Le mauvais côté est que la dalle souple sera toujours exposée, comme dans tous ce type de terminal, ce qui la rend plus fragile. De plus, l’ensemble est assez épais, même si tous ces maux sont mineurs et ne semblent pas insurmontables. Bien sûr, ces mobiles ont quelque chose qui ne leur permet pas encore de sortir en tournée commerciale, car ce n’est pas le premier prototype que l’on voit mais personne n’a osé nous en vendre un…

L’achèteriez-vous ?

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

