Si vous avez un de ces Xiaomi, vous avez de la chance : ils sont déjà mis à jour vers MIUI 14

MIUI 14 et Android 13 arrivent déjà sur les Xiaomi 12X, Xiaomi Mi 11i, Redmi 10 5G et POCO M4 5G.

Le Xiaomi Mi 11i est l’un des mobiles de la firme chinoise qui reçoit déjà MIUI 14 basé sur Android 13

Il y a moins d’un mois, nous vous avons révélé quels étaient les modèles mobiles Xiaomi, Redmi et POCO qui allaient recevoir MIUI 14 avec Android 13 et, lentement mais sûrement, le fabricant chinois a mis à jour une grande partie desdits terminaux. la dernière version de MIUI et Android.

Bon, aujourd’hui on vient vous dire que Xiaomi a déjà commencé à déployer la mise à jour vers MIUI 14 sur 4 autres smartphones de son catalogue. Continuez à lire et découvrez si votre mobile en fait partie.

Ce sont les 4 téléphones Xiaomi qui reçoivent déjà MIUI 14

Encore une fois, MIUIes nous a confirmé quels sont les derniers terminaux de la marque chinoise qui ont reçu la mise à jour vers MIUI 14 et cette fois les gagnants sont ces 4 appareils :

Parmi ces terminaux, trois d’entre eux ont été mis à jour avec la version globale de MIUI 14 et seul le Xiaomi Mi 11i l’a fait avec la variante européenne de la ROM. Bien sûr, tout le monde a reçu la version de MIUI 14 basée sur Android 13.

Si vous possédez l’un de ces mobiles et que cette nouvelle mise à jour n’est pas encore arrivée, vous pouvez toujours télécharger manuellement la ROM correspondant à votre terminal et l’installer manuellement.

Pour faciliter cette tâche, nous vous laissons, ci-dessous, les liens de téléchargement de ladite ROM pour chacun des appareils :

Cette mise à jour atteint ces quatre terminaux Xiaomi pour atteindre deux objectifs très spécifiques : réduire le décalage du système d’exploitation et améliorer ses performances et sa stabilité.

Cette amélioration sera davantage perceptible dans les Redmi 10 5G et POCO M4 5G, puisque nous parlons de deux appareils d’entrée de gamme qui ont des fonctionnalités plus réduites que celles des Xiaomi 12X et Xiaomi Mi 11i.

