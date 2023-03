Ce clone du Nothing Phone (1) possède des lumières RVB et une caméra de vision nocturne : nous l’avons testé

Nous avons testé le nouveau Unihertz Luna, un smartphone doté de LED RVB au dos dans le plus pur style Nothing Phone (1).

L’Unihertz Luna en blanc / Image :

Le MWC 2023 de Barcelone est le cadre idéal pour que les marques les plus audacieuses annoncent leurs paris les plus fous et les plus curieux, et la société chinoise Unihertz est experte dans ce type de produit. Il l’a montré avec des modèles comme la série Jelly, composée de certains des plus petits téléphones Android de la planète, et maintenant il l’a encore fait avec un clone du Nothing Phone (1) qu’il semble même avoir appelé L’attention de Carl Pei.

Il s’agit du nouveau Unihertz Luna, le dernier produit phare à débarquer dans le catalogue de l’entreprise chinoise. C’est un smartphone orienté milieu de gamme, qui se démarque par son interface LED RGB disposée au dos formant un motif géométrique dans le plus pur style du smartphone Nothing.

Nous avons pu le tester quelques minutes lors de ce Mobile World Congress 2023 qui se déroule à Barcelone, et ce sont nos premières impressions.

Unihertz Luna : le clone du Nothing Phone (1) avec appareil photo 108 mégapixels, batterie 5000 mAh et vision nocturne

La première chose qui retient l’attention de l’Unihertz Luna est, sans aucun doute, son motif lumineux situé à l’arrière. Et pas seulement à cause de sa grande ressemblance avec l’interface « Glyph » du Nothing Phone (1), mais aussi parce qu’elle est bien plus lumineuse que celle du smartphone de la startup londonienne.

Il existe deux versions différentes de l’Unihertz Luna : l’une avec des LED blanches et l’autre avec un support RVB qui vous permet de personnaliser les couleurs de la lumière en fonction de l’utilisateur.

Le design de l’appareil semble beaucoup moins raffiné que celui du Nothing Phone (1). L’éclairage n’est pas aussi uniforme et il y a un effet de saignement sur les bords. De plus, bien que son dos soit en verre, les côtés ne semblent pas si « premium » et les bords qui entourent l’écran sont considérablement plus larges.

Unihertz s’est également inspiré du format transparent du Nothing Phone (1), dotant l’arrière de l’appareil de garnitures qui recouvrent ses composants en créant un motif de formes. Encore une fois, l’attention portée aux détails n’est pas comparable à Nothing, et dans l’ensemble, cela ressemble à une copie pas si bien exécutée du Phone (1).

Pour le reste, l’appareil cache quelques fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité d’utiliser les lumières LED à l’arrière comme « lumière ambiante » lors de la lecture de vidéos, de manière similaire au système Ambilight des téléviseurs Philips.

On retrouve également un processeur MediaTek Helio G99 avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et une double caméra arrière, avec un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur de 2 mégapixels pour les captures macro et une vision nocturne Sony IMX350 de 20 mégapixels. appareil photo. . La caméra frontale utilise un capteur de 32 mégapixels.

Sa batterie de 5000 mAh est plus grande que le Nothing Phone (1). De plus, il dispose d’une touche latérale programmable et d’un port casque de 3,5 millimètres.

Unihertz a confirmé que son nouveau smartphone sera lancé en Europe en mars, au prix d’environ 300 euros dans sa version avec 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

Congrès mondial du mobile 2023

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023



