Twitter est en panne et ne fonctionne pas : que se passe-t-il ?

Twitter est en difficulté en ce moment. C’est tout ce que l’on sait de sa chute.

Vous n’êtes pas seul, Twitter est en panne

Il y a quelques minutes, Twitter a cessé de fonctionner. Le réseau social du petit oiseau a des problèmes depuis au moins 11 heures du matin, heure espagnole. Sans savoir encore quelles sont les causes du plantage, il semble que le flux d’accueil ne fonctionne pas pour tous vos utilisateurs. Comme nous avons pu le vérifier, il s’agit d’un problème avec une condition répandue, qui a été signalée par des milliers d’utilisateurs via Downdetector.

Il s’agit d’un problème bien plus grave que ce qui est généralement causé par les bots et les faux comptes Twitter, qui bouleversent depuis un certain temps le réseau social et son récent PDG Elon Musk.

Pourquoi Twitter est en panne et ce que vous pouvez faire

Il suffit d’entrer sur Twitter pour se rendre compte que quelque chose ne va pas. La chronologie a cessé de fonctionner à la fois dans la version Web et dans l’application mobile elle-même. Sur mobile, ce qui se passe, c’est que les derniers tweets ne se chargent pas, voyant un écran vide sans contenu. De son côté, si nous accédons à Twitter sur un PC, nous verrons un message nous invitant à configurer le compte comme s’il était nouveau.

Si, pour une raison quelconque, vous avez un besoin urgent d’utiliser votre compte, la seule chose que vous puissiez faire est d’essayer de contacter l’assistance Twitter. Pour le reste, comme toujours c’est une question de patience. Normalement, l’incident serait résolu tout au long de la matinée.

Dès que nous aurons plus d’informations sur le drop, nous mettrons à jour l’article.

Mise à jour : à partir de 12h05, Twitter ne fonctionne normalement que sur la version de bureau. Bien sûr, même s’il peut sembler qu’il retrouve peu à peu son fonctionnement normal, la vérité est que les rapports de plantage de Downdetector continuent d’augmenter.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :