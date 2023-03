La Samsung Galaxy Watch6 aura une plus grande autonomie que son prédécesseur

Le site Web Safety Korea a révélé que les versions 40 mm et 46 mm de la Samsung Galaxy Watch6 seront équipées respectivement de batteries 300 mAh et 425 mAh.

Après avoir présenté, il y a tout juste un mois aujourd’hui, ses nouveaux terminaux de franchise non pliables pour ce 2023, le Samsung Galaxy S23, et lancé récemment le Galaxy A14 4G en Malaisie, le géant coréen concentre désormais ses efforts sur la finalisation des détails de son nouveau génération de smartwatches, la Samsung Galaxy Watch6 et la Galaxy Watch6 Pro.

Aucun détail du modèle Pro n’a encore été révélé, mais les premières informations commencent à nous parvenir concernant la version de base. Donc, après vous avoir dit que la Samsung Galaxy Watch6 aura un design plus similaire à celui de la Pixel Watch et de l’Apple Watch, nous pouvons maintenant anticiper que la nouvelle smartwatch Samsung améliorera également l’autonomie de la Galaxy Watch5, une montre que nous avons déjà pu analyser en profondeur.

La Samsung Galaxy Watch6 améliore sa batterie par rapport à son prédécesseur

Alors qu’ils nous font avancer du support spécialisé SamMobile, le site Web Safety Korea a partagé quelques photographies réelles des batteries des versions 40 et 44 mm du Samsung Galaxy Watch6, qui sont identifiées avec les codes produit EB-BR935ABY et EB- BR945ABY, respectivement.

Ces images, que nous vous laissons sous ces lignes, révèlent que la Samsung Galaxy Watch 6 de 40 millimètres, avec le numéro de modèle SM-R93x, aura une batterie de 300 mAh, contre 284 mAh pour la même variante de la Galaxy Watch5. .

De même, la version 44 mm de la Samsung Galaxy Watch6, dont le numéro de modèle est SM-R94x, sera équipée d’une batterie de 425 mAh, augmentant ainsi sa capacité par rapport à son prédécesseur, puisqu’elle disposait de 410 mAh.

Cela représente une augmentation de la capacité de la batterie de 5%, un chiffre non négligeable si l’on considère que l’autonomie a toujours été le grand lest des montres avec Wear OS.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch6, il est prévu que la nouvelle smartwatch de Samsung dispose d’une version plus récente de One UI for Watch et d’un meilleur suivi de la santé et de l’activité physique.

