Windows 11 est mis à jour avec une fonctionnalité qui vous permettra d’interagir plus facilement avec le nouveau Bing avec AI

Vous pouvez désormais accéder au nouveau Bing avec ChatGPT directement depuis la barre des tâches de Windows 11.

Windows 11 vous permet d’interroger ChatGPT directement depuis votre écran de démarrage

Windows 11, la dernière version du système d’exploitation pour ordinateurs de Microsoft, a commencé à atteindre les premiers utilisateurs au cours du dernier trimestre de l’année dernière et, depuis lors, il a déjà reçu un bon nombre de mises à jour, qui ont inclus des améliorations très demandées telles que comme le support tant attendu des applications Android.

Eh bien, maintenant, Windows 11 vient de recevoir sa première mise à jour majeure de 2023, qui comprend une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d’interagir de manière beaucoup plus confortable et simple avec le nouveau Bing alimenté par l’IA.

Le nouveau Bing avec ChatGPT sur l’écran de démarrage de Windows 11

Récemment, Panos Panay, chef de produit chez Microsoft, a annoncé, via un post sur le blog officiel de Windows, toutes les nouvelles fonctionnalités incluses dans la nouvelle version de Windows 11 et, sans aucun doute, la plus importante est l’intégration de la nouvelle AI- Bing amélioré sur l’écran d’accueil du système d’exploitation.

Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo qui a été partagée par la société Redmon, vous pouvez désormais accéder au nouveau Bing avec ChatGPT directement depuis la barre des tâches de Windows 11. Cela vous permettra de profiter de tout le potentiel de la nouvelle recherche Microsoft moteur et discuter avec le chatbot Bing sur toutes sortes de sujets.

Cette nouvelle fonctionnalité est vraiment utile pour avoir une conversation dans une autre langue que vous ne connaissez pas avec un ami ou un membre de la famille, car le nouveau Bing avec AI vous donne la possibilité d’apprendre à parler et à écrire dans cette langue.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté qui a atteint la dernière version de Windows avec cette mise à jour, car Phone Link pour iOS a également été publié, la variante pour Android a été améliorée, de nouveaux effets ont été inclus tels que le contact visuel, le flou d’arrière-plan , le cadrage automatique et la mise au point vocale dans Windows Studio Effects, et l’application Quick Assist a été repensée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :