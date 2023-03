TNT Channels, la meilleure application pour regarder la télévision gratuitement depuis votre mobile, est mise à jour avec toutes ces nouvelles fonctionnalités

La nouvelle version des chaînes TNT pour Android, avec le numéro de compilation v2023.1.2, inclut la prise en charge des téléphones mobiles avec Android 13 et améliore le système de chargement de la diffusion des chaînes et la gestion du guide EPG.

L’application Chaînes TNT sur mobile Android

À la fin de l’année dernière, les chaînes TDT ont cessé de fonctionner parce que la National Professional Soccer League a réussi à fermer le groupe Telegram et la chaîne de ce projet alléguant une violation présumée de DCMA, mais cette application pour regarder la télévision gratuite n’a pas tardé à refaire surface. cendres et au début de cette année, il était à nouveau opérationnel et a également atteint officiellement le Google Play Store.

Eh bien, il y a quelques jours le compte officiel TDT Channels sur Twitter a partagé une publication dans lequel il a annoncé la nouvelle version de l’application Android chargée de nouveautés, que nous détaillerons ci-dessous.

TNT Channels Player est mis à jour avec toutes ces fonctions

La principale nouveauté de cette nouvelle version de TNT Channels Player pour Android, dont le numéro de compilation est [v2023.1.2]est le support des terminaux avec Android 13, ce qui indique que cette application est entièrement compatible avec les mobiles qui ont déjà été mis à jour vers la dernière version d’Android.

Mais ce n’est pas le seul changement apporté à l’application pour regarder la télévision depuis le smartphone, puisque cette première mise à jour de l’année comprend également toutes ces améliorations :

Un nouveau bouton est ajouté pour changer l’apparence de l’écran pendant la lecture de n’importe quelle chaîne de télévision

Les onglets Informations et Paramètres de l’application ont été réorganisés

Le système de mise en ligne des diffusions des chaînes et la gestion du guide EPG ont été améliorés

Divers correctifs d’autorisation pour les cookies publicitaires ont été appliqués

Le lecteur ExoPlayer a été mis à jour vers la version 2.18.12 et les bibliothèques système

Si vous n’avez pas encore essayé TDT Channels Player, vous pouvez commencer à regarder vos chaînes préférées directement depuis votre mobile en téléchargeant simplement l’application à partir du lien que nous vous laissons sous ces lignes et en y ajoutant vos listes officielles de chaînes de télévision et de radio, qui sont disponibles sur la page officielle du projet sur GitHub.

