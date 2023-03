Samsung Galaxy A14 4G : appareil photo 50 MP et batterie 5 000 mAh pour le nouveau milieu de gamme abordable de la marque

C’est tout ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy A14 4G, le nouveau mobile pas cher de la firme coréenne sans 5G.

Le nouveau Samsung Galaxy A14 4G dans ses quatre coloris disponibles

L’activité au sein de Samsung ne s’arrête pas même pendant le MWC 2023, puisqu’en plus d’être présente à l’un des salons technologiques les plus importants au monde, elle a également présenté son nouveau mobile milieu de gamme abordable sans 5G, le Samsung Galaxy A14 4G .

Quelques mois seulement après le lancement du Samsung Galaxy A14 5G, le géant coréen vient de lancer la version 4G en Malaisie, un smartphone qui se distingue par un appareil photo principal de 50 mégapixels et une grande batterie de 5 000 mAh.

Samsung Galaxy A14 4G : toutes les infos

Samsung Galaxy A14 4G Caractéristiques Dimensions 167,7 x 78,0 x 9,1 mm

201 grammes Filtrer Écran LCD Infinity-O PLS de 6,5 pouces Résolution HD+ (2408 x 1080 pixels) Processeur Jeu de puces octa-core 2 GHz RAM 6 Go Stockage 128 Go extensible par microSD appareils photo arrière: 50 MP f/1.8 + Ultra large 5 MP f/2.2 + Macro 2 MP f/2.4 + Profondeur 2 MP f/2.4

Frontale : 13MP f/2.0 Batterie 5 000 mAh

charge rapide 15W Autres 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, lecteur d’empreintes digitales sur le côté, USB-c, prise casque 3,5 mm

Au niveau du design, les variantes 4G et 5G du Samsung Galaxy A14 sont identiques, puisqu’on retrouve une face avant avec une large lunette inférieure et une encoche de type goutte coiffant l’écran et une face arrière avec un triple module caméra situé à la verticale dans le coin supérieur gauche.

En se concentrant sur ses fonctionnalités, le Samsung Galaxy A14 4G dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ de 2408 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 hertz, contre 90 Hz pour la version 5G.

Sous le capot de ce nouveau terminal Samsung pas cher se cache un processeur 8 cœurs avec une vitesse d’horloge de 2 GHz, dont le modèle exact n’a pas été dévoilé, qui est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne extensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To de capacité.

Dans la section photographique, le Samsung Galaxy A14 4G s’engage sur un triple ensemble de caméras arrière dirigées par un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8 et secondé par un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels avec une ouverture f/ 1 ouverture focale 2.2 et par un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4.

Ce nouveau terminal d’entrée de gamme hérite de l’autonomie de la version 5G, puisqu’il monte la même batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W et dans le domaine de la connectivité, en plus de l’absence de 5G, il dispose du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 , NFC, GPS, lecteur d’empreintes digitales sur le côté, USB-C et prise casque 3,5 mm.

Au niveau logiciel, malgré le fait qu’il n’a pas été confirmé avec quelle version d’Android et One UI ce mobile arrivera, il est prévu que la combinaison choisie soit One UI 4.1 et Android 13.

Samsung Galaxy A14 4G : disponibilité et prix

Le Samsung Galaxy A14 4G apparaît déjà sur le site de Samsung Malaysia en quatre coloris : noir, gris, vert et rouge foncé, mais sa disponibilité et son prix sur le marché sont encore inconnus.

Si nous regardons le Samsung Galaxy A14 5G, il est fort probable que ce nouveau terminal de la firme coréenne finira par arriver en France pour un prix compris entre 150 et 200 euros.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :