Apple publie la deuxième version bêta d’iPadOS 16.4 pour les développeurs

Apple a testé l’iPadOS 16.4 via son programme de test bêta public et bêta pour développeurs. Aujourd’hui, Apple déploie la deuxième version bêta de l’iPad. La nouvelle mise à jour accompagne la deuxième version bêta d’iOS 16.4, watchOS 9.4, tvOS 16.4 et macOS 13.3. Voici tout sur la nouvelle mise à jour bêta d’iPadOS 16,4 secondes.

Apple lance la deuxième version bêta d’iPadOS 16.4 avec un numéro de build 20E5223e. La version bêta incrémentielle pèse 544 Mo, ce qui est trop petit par rapport à la première version bêta qui était de 4,84 Go. Au moment de la rédaction, la mise à jour est en ligne pour les testeurs développeurs uniquement, cela peut prendre 12 à 24 heures pour être disponible pour les testeurs bêta publics. Une fois la mise à niveau en ligne, vous pouvez facilement l’installer si vous possédez un iPad compatible.

Pour des raisons de compatibilité, l’iPadOS 16.4 est disponible pour les iPad de 5e génération et les modèles plus récents. Étant donné qu’Apple a déjà déployé trois grandes versions depuis iOS 16, nous ne nous attendons pas à beaucoup de grands changements dans cette version bêta. Mais encore, il y a quelques nouvelles fonctionnalités à venir avec l’iPadOS 16.4.

Le nouveau logiciel apporte un grand changement pour ceux qui préfèrent installer les mises à jour bêta sur leurs appareils Apple. Apple vous permet désormais de choisir si vous souhaitez mettre à jour la version bêta publique ou la version bêta du développeur directement dans les mises à jour logicielles et la modification est également disponible pour les utilisateurs d’iPad dans iPadOS 16.4. Avec ce changement, Apple empêchera les utilisateurs d’installer des profils bêta de développeur gratuits. Oui, il n’est pas nécessaire d’installer un profil, si vous êtes connecté avec votre compte développeur, vous verrez la nouvelle option.

Outre cette fonctionnalité, Apple publie la version bêta d’iPadOS 16.4 avec de nouveaux emojis, la mise à jour Safari qui ajoute la prise en charge de la poussée Web pour les applications Web de l’écran d’accueil, l’API de badgeage, la prise en charge de la mise au point pour la poussée Web, l’ajout à l’écran d’accueil via des navigateurs tiers, le réveil de l’écran serrure, et plus encore.

Si vous souhaitez tester la nouvelle version bêta sur votre iPad éligible, vous devez installer le profil bêta s’il n’est pas déjà installé. Si le profil bêta est installé, vous pouvez accéder à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Et une fois la mise à jour disponible, appuyez sur Télécharger et installer.

Avant d’installer la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

