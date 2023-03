Breaking: Nothing Phone (2) apportera le processeur Snapdragon 8

Lorsque les rumeurs sur le Nothing Phone (2) ont commencé à se répandre, j’ai parié mes deux sous que la société opterait pour une puce de la série Snapdragon 8. Maintenant, c’est confirmé. Avec le MWC 2023 qui va de l’avant et qui attire tous les projecteurs, rien ne voulait être oublié. La société a lancé sa campagne de teasers pour le Nothing Phone (2).

Nothing Phone (2) améliorera le jeu avec un chipset de la série Snapdragon 8

Le Nothing Phone (1) était essentiellement la version bêta de l’entreprise dans le segment des smartphones. Après ce qui semble avoir été une entrée réussie, Rien n’est prêt pour le prochain mouvement. Dans un rapport précédent, Carl Pei a mentionné comment la marque s’est agrandie après le lancement du Phone (1) et comment cela leur permettra d’entrer aux États-Unis avec le Nothing Phone (2). Eh bien, les ressources sont apparemment beaucoup plus importantes maintenant, et la marque pourra lancer un produit phare.

Le Nothing Phone original (1) était une référence claire au OnePlus One qui a révolutionné le marché avec des spécifications phares à bas prix. Au moment de sa sortie, il n’était pas possible pour Nothing de miser sur un processeur phare plus coûteux pour son premier appareil. Cependant, la marque précise que le matériel n’était pas la priorité, l’expérience utilisateur l’est.

Maintenant, les choses semblent avoir changé, et le Nothing Phone (2) sera équipé d’un chipset Snapdragon série 8. Comme l’a dit à plusieurs reprises Carl Pei « Tout commence par le chipset » et la campagne de teasers pour le Nothing Phone (2) commence à confirmer son CPU.

Ce n’est qu’un teaser, et comme vous vous en doutez, les détails sont secrets. Nous ne savons pas exactement quel chipset alimentera le téléphone. Nous savons juste qu’il appartient au chipset de la série Snapdragon 8. Tout dépendra du point de tarification.

Snapdragon 8 Gen 2 ou Snapdragon 8+ Gen 1 ?

Le Snapdragon 8 Gen 2 semble le choix plausible pour un produit phare en 2023. Cependant, cela indiquerait certainement une augmentation de prix pour le téléphone. C’est possible? Oui, et cela placerait certainement le Nothing Phone (2) parmi les grands. Ce serait une excellente façon de commencer sur le marché américain.

L’autre possibilité est que le Nothing Phone (2) apporte le Snapdragon 8+ Gen 1. Le processeur fin 2022 est toujours là. Il semble être le candidat préféré de certaines marques pour le produit phare économique. Honnêtement, ce processeur peut toujours faire le travail sans aucun problème. À moins que vous ne soyez un joueur ou un utilisateur très exigeant, il y a de fortes chances que vous ne voyiez jamais la différence entre le Snapdragon 8+ Gen 1 et le Snapdragon 8 Gen 2.

Honnêtement, le SD8+ Gen 1 semble être un choix plus plausible si Nothing envisage de maintenir sa stratégie sans une augmentation de prix absurde. Il y a beaucoup de téléphones livrés avec ce processeur. Ainsi, nous pouvons voir que le Nothing Phone (2) se porte bien si tel est le cas. Un processeur comme celui-ci et un prix attractif peuvent en faire le tueur phare de 2023.

Le deuxième téléphone de la marque arrivera au troisième trimestre 2023, entre juillet et septembre. D’anciennes rumeurs font état de 12 Go de RAM, d’un écran OLED de 120 Hz et d’une batterie de 5 000 mAh à charge rapide. Nous nous attendons à ce que le téléphone conserve son design emblématique avec les lumières Glyph.

Nothing Phone (2) sera lancé aux États-Unis

Le mois dernier, Carl Pei a confirmé que Nothing Phone (2) serait disponible aux États-Unis. L’un des inconvénients du Nothing Phone (2) – du moins pour les résidents américains – est l’absence du téléphone dans le pays. Le fondateur et PDG de la société a déclaré qu’il n’était pas possible d’apporter le téléphone là-bas en raison du nombre limité d’ingénieurs dont ils disposaient à ses débuts. De plus, ils n’avaient pas assez de ressources pour franchir toutes les étapes réglementaires. Cependant, les choses ont brusquement changé, et maintenant Nothing a plus de ressources pour entrer dans l’Oncle Sam.

Depuis ses débuts sur le marché des smartphones, Nothing promettait d’offrir « le niveau d’expérience d’Apple » sur Android. Nous sommes curieux de voir comment la marque se comportera sur le marché où Apple brille.