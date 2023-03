Le Nothing Phone (2) sera un mobile haut de gamme avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8

Il n’y aura pas de Nothing pliable à court terme, mais Carl Pei confirme déjà que le Nothing Phone (2) sera plus premium et adoptera le Qualcomm Snapdragon 8.

Nothing et Qualcomm anticipent le Phone (2) au MWC 2023.

La vérité est que personne ne gère mieux le battage médiatique que Carl Pei dans cette industrie, donc par extension, évidemment, aucune entreprise ne fera mieux avec le battage médiatique que Nothing. Peut-être pour cette raison, nous avions tous assez d’attentes avec le Mobile World Congress 2023 de la firme britannique, d’autant plus que les détails du Nothing Phone (2) sont déjà anticipés depuis des semaines.

Le PDG de Nothing lui-même a confirmé dans les réseaux que son deuxième téléphone avec Android serait plus premium que le Nothing Phone flashy, équilibré et amusant (1), qui n’était pas vraiment révolutionnaire, pour peu de temps après fuiter ce pas en avant du Phone (2 ) en termes de spécifications et de possibilités.

Et c’est à Barcelone, à la Fira de Gran Vía, où Carl Pei a secoué encore plus l’arbre, bien que Nothing ne va rien annoncer officiellement lors de la foire annuelle de la GSMA.

Carl Pei a dit qu’il était très surpris par l’imitation d’Unihertz, mais de Nothing ils ne vont pas les dénoncer pour la copie flagrante de leur ‘Glyph Interface’.

Le manager et homme d’affaires sino-suédois a montré son visage le plus sympathique à la presse dans les couloirs du MWC 2023, et dans une interview à TechCrunch il a été assez surpris par cette copie du concept de son Phone (1) présenté par le constructeur Unihertz , qui reformule son arrière avec les lumières Glyph Interface.

De plus, il a parlé du Nothing Phone (2) confirmant qu’il élèvera le niveau pour se rapprocher de cette idée d’un tueur phare avec lequel OnePlus est né, annonçant avec Qualcomm qu’ils monteront un Snapdragon 8 Series chipset avec les performances les plus élevées à l’intérieur du catalogue maison de San Diego.

Le modèle n’est pas spécifié, oui, ce qui a conduit certains à spéculer avec une version exclusive et améliorée de la plate-forme Snapdragon pour le type Galaxy dont bénéficie le Galaxy S23.

L’innovation, alimentée. Le téléphone (2) sera équipé du @Qualcomm @Muflier Jeu de puces de la série 8. Pour un bond en puissance et en performance. https://t.co/lMHizf3lId -Nothing rien) 28 février 2023

Évidemment, le prix sera plus élevé, mais selon les fuites, le Nothing Phone (2) sera un smartphone différent dans la gamme la plus élevée, avec son interface LED et son design différentiel ainsi qu’un écran AMOLED LTPO 120 Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 (ou Snapdragon 8+ Gen1), 12 Go de RAM LPDDR5x et un minimum de 256 Go de stockage.

De plus, une batterie généreuse de 5 000 mAh est annoncée, sans révéler ni la puissance de charge ni la présence de la charge sans fil, ainsi que d’autres détails qui resteront en suspens pour l’instant, comme la photographie mobile, la connectivité ou la valeur ajoutée par Nothing en termes de logiciel. .

Le Nothing Phone (2) sera plus proche de l’idée d’un « flagship killer » avec un hardware plus performant, un design plus solide et beaucoup de travail sur le logiciel… Cependant, il ne faut pas s’attendre à un Nothing pliable pour l’instant.

En fait, Carl Pei a également averti qu’ils travailleront beaucoup sur ce logiciel et sur l’expérience globale de l’appareil dans son ensemble.

NOTE ADDITIONNELLE: La dernière chose habituelle dans ces « annonces » technologiques nous a été réservée par la réponse à la question de savoir si Nothing ne nous montrera bientôt un mobile pliant, quelque chose qui, selon Carl Pei, attend encore loin un marché plus mature et avec le besoins les plus exigeants clairs et définis.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/



