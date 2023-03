Xiaomi va fermer son réseau social alternatif à TikTok (que vous ne saviez probablement même pas)

Dans sa tentative de copier TikTok en Inde, il semble que Xiaomi ait lamentablement échoué.

Zili – La copie de TikTok pour l’Inde développée par Xiaomi.

Vous ne le saviez probablement pas, je ne le savais pas vraiment non plus, mais en fait Xiaomi avait un rival (ou plutôt une copie) du réseau social TikTok en Inde, une application appelée Zili et qui n’aura malheureusement pas beaucoup plus d’expérience après avoir annoncé que la firme Haidian quittait le projet.

Zili était une plateforme conçue pour partager de courtes vidéos avec une fonctionnalité très similaire au très discutable TikTok que le gouvernement indien a interdit sur son territoire, lancé en 2018 sur Google Play et avec un succès assez relatif vu ce qui a été vu malgré le fait que Xiaomi prévoyait d’envahir le pays avec des Mi Stores, des smartphones et des services partout.

Comme nous l’ont dit les amis de GizmoChina, tous les services Zili fermeront le 13 mars 2023 à 23h59 heure locale en Inde, sans que Xiaomi ne dévoile beaucoup plus de détails qu’un simple « ajustement opérationnel » qui laisse entrevoir de mauvais résultats.

L’application a en effet déjà été supprimée du Google Content Store pour Android, de sorte que personne d’autre ne peut désormais l’installer, tandis que Xiaomi avertit ses utilisateurs par un message que la plateforme est fermée :

Tous les services de l’application Zili seront désactivés à compter de la date de clôture, y compris, mais sans s’y limiter, le téléchargement, la collecte ou le retrait de points, etc. et toutes les données de profil d’utilisateur seront supprimées de nos serveurs et ne seront pas récupérables après cette date.

Selon des sources indiennes, l’application était certainement assez populaire dans leur pays, affichant des chiffres de téléchargement assez impressionnants de plus de 100 millions d’installations avant sa suppression, même si l’utilisation de Zili aurait chuté ces derniers mois remettant en cause sa rentabilité. Ils nous disent aussi que cette décision entraînera le licenciement de plusieurs travailleurs de l’équipe de développement.

Et maintenant, quelle application les amis indiens vont-ils utiliser pour profiter et partager de courtes vidéos ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :