Ces 8 téléphones Huawei viennent d’être mis à jour avec une nouvelle fonction audio

La fonction « Spatial Audio » de Huawei, avec le son à 360 degrés à la mode, atteint les téléphones les plus anciens du géant de Shenzhen.

Voici le Mate 50 Pro, le dernier grand téléphone que Huawei a apporté en Europe.

Huawei ne se lasse pas de se battre, et c’est que malgré le veto des États-Unis qui ne finit pas de s’adoucir, le géant chinois a une présence plus que remarquée au Mobile World Congress 2023, et a même osé ces derniers temps nous laisser tenter leur dernier produit phare, le Huawei Mate 50 Pro, et nous présente également une smartwatch avec des écouteurs cachés qui arrivera en France.

Désormais, le géant de Shenzhen nous présente une nouvelle version de son logiciel sans le support et les services de Google, qui sera bientôt prêt à implémenter la fonctionnalité audio spatiale du Huawei FreeBuds Pro 2 sur ses smartphones plus anciens et phares.

Comme nous l’ont dit les collègues de Huawei Central, avoir ‘Spatial Audio’ sur les mobiles Huawei sera aussi simple que d’aller sur AppGallery et de télécharger le dernier plugin Accessory Manager, qui ajoutera automatiquement cette nouvelle option à bon nombre des derniers téléphones de Huawei.

En fait, la liste des nouveaux appareils prenant en charge Huawei Spatial Audio est longue, y compris tous les éléments suivants :

HuaweiP40

Huawei P40Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Compagnon 30 (4G/5G)

Huawei Compagnon 30 Pro (4G/5G)

Huawei Mate 30 RS Conception Porsche

Huawei Mate Xs

Huawei Compagnon 40E

Évidemment, tous ceux-ci rejoignent l’ensemble des séries Huawei P50 et Huawei Mate 40, qui avaient déjà été mises à jour précédemment, tant qu’ils ont le gestionnaire d’accessoires dans les versions supérieures à 13.0.0.120 de l’application.

Pour l’instant, la mise à jour a été signalée en Chine et non en dehors des frontières du pays natal de Huawei, mais il est probable que dans quelques semaines tous ceux qui ont encore un mobile de l’ancien géant de Shenzhen pourront utiliser ‘Spatial Audio’ également sur les marchés internationaux.

Il ne fait aucun doute que ce sera une grande incitation maintenant que l’audio spatial est si à la mode, et une autre caractéristique clé pour Huawei FreeBuds Pro 2 qui a déjà Vivid Audio, plusieurs sources, 3D, son surround et stéréo ainsi qu’une expérience réaliste audience avec effets sonores en trois modes : théâtre, cinéma et salle de concert.

