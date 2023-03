Le concurrent Twitter de Jack Dorsey « Bluesky » est maintenant disponible sur l’App Store, mais vous avez toujours besoin d’une invitation

Le co-fondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a quitté l’entreprise en mai 2022 au milieu des négociations avec Elon Musk. Depuis, il travaille sur Bluesky – un nouveau réseau social décentralisé qui vient concurrencer Twitter. Cette semaine, l’application Bluesky a été officiellement mise à disposition dans l’App Store iOS, mais il y a un hic. Il faut toujours une invitation pour l’utiliser.

Bluesky est un autre concurrent de Twitter

Tel que rapporté par TechCrunch, Bluesky est désormais disponible sur l’App Store pour iPhone. Mais si n’importe qui peut télécharger l’application, les utilisateurs ont toujours besoin d’une invitation pour rejoindre le nouveau réseau social. « Cette application est disponible en téléchargement mais vous aurez besoin d’un code d’invitation pour créer un compte », indique la description de l’application sur la page Web de l’App Store.

Le site officiel de Bluesky ne montre toujours pas beaucoup de détails sur le réseau social ou sa disponibilité. La seule chose que les utilisateurs peuvent faire est d’entrer leur adresse e-mail dans une liste d’attente pour recevoir une invitation. Mais grâce à la page Web de l’App Store, nous avons maintenant une idée de ce à quoi ressemble Bluesky. Sans surprise, il s’agit essentiellement d’une version simplifiée de Twitter.

Mais sous le capot, Bluesky est basé sur le protocole AT (initialement appelé ADX, ou Authenticated Transfer Protocol). AT est similaire à ActivityPub, le protocole décentralisé qui alimente Mastodon – un autre réseau social assez similaire à Twitter à certains égards.

Depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk, la société a bouleversé certains utilisateurs et développeurs avec ses décisions arbitraires. Par exemple, Twitter a interdit aux clients tiers d’utiliser son API, ce qui a tué des applications comme Tweetbot et Twitterrific. La société propose également des fonctionnalités payantes via l’abonnement Twitter Blue.

Dans cet esprit, d’autres réseaux sociaux comme Mastodon ont récemment attiré l’attention. Cela a même conduit le développeur de Tweetbot à créer un nouveau client pour Mastodon. Bien sûr, il semble que Dorsey veuille également surfer sur la vague d’utilisateurs insatisfaits de Twitter pour promouvoir son nouveau réseau social.

On ne sait pas exactement quand Bluesky sera mis à la disposition de tous, mais la sortie de son application sur l’App Store suggère que cela pourrait arriver très bientôt.

