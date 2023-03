Spotify abandonne le bouton cœur, même s’il a déjà trouvé un remplaçant

Spotify fusionne l’icône du cœur et l’option « Ajouter à la liste de lecture » dans le nouveau bouton Plus (+).

Spotify remplace l’icône de cœur classique par un bouton plus (+) pratique

Spotify est sans aucun doute l’une des meilleures applications musicales pour Android et la plateforme de streaming audio la plus populaire aujourd’hui, malgré le fait que plusieurs de ses principales alternatives telles que Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Tidal ou Deezer gagnent en popularité. et plus d’adeptes. L’entreprise suédoise est très consciente qu’elle doit continuer à améliorer son service pour maintenir sa position privilégiée sur le marché, et pour cette raison, ses responsables ont mis à jour l’application de manière importante il y a environ 6 mois et continuent de le faire petit à petit.

En ce sens, aujourd’hui, Spotify franchit une nouvelle étape dans son évolution en supprimant le classique bouton cœur et en le remplaçant par un nouveau bien plus fonctionnel.

Au revoir coeur, bonjour signe plus (+)

Spotify a récemment publié un article de blog annonçant la disparition de l’icône du cœur classique qui vous permettait d’ajouter une chanson à votre liste de chansons préférées.

Ce que la plateforme de streaming a fait n’a pas simplement trouvé un substitut à ce bouton, mais a fusionné ledit bouton et l’option « Ajouter à la playlist » dans une nouvelle icône : Plus (+).

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous vous laissons sur ces lignes, chaque fois que vous cliquez sur le nouveau bouton Plus (+), vous pouvez enregistrer n’importe quelle chanson, liste de lecture ou podcast où vous voulez avec une seule touche.

Par exemple, si vous êtes dans la vue Lecture en cours et que vous cliquez sur le nouveau bouton Plus (+) à droite de la chanson ou du titre de l’épisode du podcast, vous l’ajouterez à votre liste de chansons ou d’épisodes préférés et ce bouton deviendra sur un coche verte. En appuyant sur ladite marque verte, vous pouvez également modifier la destination de ladite chanson ou dudit épisode de podcast.

De plus, ce même bouton Plus (+) vous permettra d’enregistrer un album, une liste de lecture ou un livre audio dans votre bibliothèque, ce qui se transformera également en une coche verte.

