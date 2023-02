Le premier smartphone pliable de OnePlus sera présenté cette année

OnePlus confirme qu’il lancera son premier mobile pliable au second semestre 2023.

Le dos du OnePlus 11 en noir titane / Image :

Après une période de stagnation due à la domination écrasante du Galaxy Z Fold et du Galaxy Z Flip, nous avons vu ces derniers mois le marché du mobile pliable reprendre vie avec le lancement de nouveaux appareils de ce type en Europe par divers fabricants de renom.

Ainsi, après avoir révélé l’arrivée en France du premier clapet pliable d’OPPO, l’OPPO Find N2 Flip, désormais l’un de ses partenaires, OnePlus, vient d’annoncer dans le cadre du MWC 2023 qu’il présentera son premier smartphone pliable cette année.

Le premier OnePlus pliable arrivera au second semestre

Au cours d’une table ronde tenue aujourd’hui au Mobile World Congress intitulée From Fast & Smooth to Beyond, Kinder Liu, président et COO de OnePlus a annoncé que son entreprise lancera son premier smartphone pliable au second semestre 2023.

Selon les propres mots de Liu :

« Notre premier téléphone pliable bénéficiera de l’expérience rapide et fluide de OnePlus. C’est un téléphone phare qui fera tourner les têtes non seulement avec son design pliable industriel, mais aussi avec sa technologie mécanique. Nous voulions lancer un appareil qui aspire à être à le sommet du marché actuel du pliage ».

Ces mots de l’exécutif de OnePlus confirment que la marque chinoise va mettre toute la viande sur le gril pour lancer sur le marché un produit phare pliable qui peut rivaliser face à face avec Samsung et OPPO. Nous ne savons toujours pas s’ils parieront sur la présentation de deux modèles, un type livre pliable et un type coque pliable, mais ce que nous savons, c’est que cette année le premier mobile pliable OnePlus sera une réalité.

Au cours de cette table ronde, le porte-parole de OnePlus a également souligné que l’expérience utilisateur de ses terminaux est la plus fluide de l’industrie grâce à « un matériel puissant, un excellent logiciel profondément réglé pour prendre en charge le matériel et des algorithmes au niveau du chipset pour le prendre en charge ». et a souligné que sa communauté d’utilisateurs est l’une des plus importantes au monde dans le secteur de la technologie.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

