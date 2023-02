Quittez la Chine de toute urgence, a déclaré le fournisseur d’AirPods

Un important fournisseur d’AirPods a déclaré que des représentants de clients américains se rendaient presque quotidiennement dans l’entreprise pour demander quand elle pouvait quitter la Chine. Bien qu’Apple ne soit pas explicitement nommé, il est presque certain qu’il s’agit de l’une des entreprises qui exerce des pressions.

Le géant chinois de la fabrication sous contrat a déclaré qu’il investissait au Vietnam et envisageait de s’étendre en Inde…

La pression pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine

Nous mettons en garde depuis de nombreuses années sur la nécessité et la difficulté de réduire la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine, mais la pandémie a rendu encore plus clairs les risques que l’entreprise ait la plupart de ses œufs de fabrication dans le même panier. On estime que les perturbations liées au COVID-19 dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde ont coûté à l’entreprise un milliard de dollars par semaine.

Apple a progressivement diversifié sa chaîne d’approvisionnement, avec des usines d’assemblage en Inde, au Vietnam, en Indonésie et ailleurs.

Il a été révélé le mois dernier que Foxconn étendait la production d’Apple au Vietnam, pour inclure les MacBook et le Mac Pro 2023. Apple déplace également une plus grande partie de ses commandes de chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine.

De plus, l’assemblage des AirPods en Inde s’est rapproché en janvier, alors que la fabrication des boîtiers a commencé là-bas – généralement un précurseur du travail d’assemblage complet.

Pression « quitter la Chine » sur le fournisseur d’AirPods

Bloomberg rapporte que les fournisseurs d’Apple accélèrent leurs efforts pour délocaliser la production en dehors de la Chine, et un fabricant d’AirPods affirme que ses clients posent des questions à ce sujet presque quotidiennement.

Le fabricant d’AirPods GoerTek Inc. est l’un des nombreux fabricants à explorer des sites au-delà de sa Chine natale […] Il investit un montant initial de 280 millions de dollars dans une nouvelle usine au Vietnam tout en envisageant une expansion en Inde, a déclaré le vice-président Kazuyoshi Yoshinaga dans une interview. Les entreprises technologiques américaines en particulier ont fait pression pour que des fabricants comme GoerTek explorent d’autres emplacements, a déclaré l’exécutif, qui supervise les opérations vietnamiennes de GoerTek depuis la province septentrionale de Bac Ninh. « Depuis le mois dernier, tant de personnes du côté client nous rendent visite presque tous les jours », a déclaré Yoshinaga depuis ses bureaux du vaste complexe industriel de GoerTek au nord de Hanoï. Le sujet qui domine les discussions : « Quand pouvez-vous déménager ?

Bien que GoerTek soit une marque moins connue que Foxconn, c’est un énorme fournisseur d’Apple. Il semble également prêt à fabriquer des casques Apple au Vietnam à partir de l’année prochaine.

Yoshinaga affirme que les entreprises américaines exercent une pression similaire sur la plupart de leurs fournisseurs chinois.

La plupart des fabricants de technologies chinois subissent la même pression. « Je dirais qu’actuellement, 90 % d’entre eux envisagent cela », a-t-il ajouté. « Ce sont les décisions des entreprises de marque. »

Alors que la guerre commerciale avec la Chine commencée sous la précédente administration américaine a été une incitation majeure à accélérer les plans, la perturbation actuelle du COVID-19, les sanctions commerciales et la récente querelle sur le(s) ballon(s) espion(s) chinois ont également vu une augmentation de la tension entre les deux pays.

