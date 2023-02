Les meilleurs smartphones Oppo à acheter début 2023

Oppo, une marque chinoise de smartphones, s’est imposée comme un acteur majeur sur le marché des smartphones mobiles aux côtés d’autres marques bien connues telles que Realme et OnePlus. Malgré les difficultés initiales dues au coût élevé de ses produits, Oppo a réussi à prendre pied sur le marché et est devenu un choix populaire pour les consommateurs.

Le succès de la marque est également dû à l’interdiction américaine de Huawei, qui a empêché l’entreprise chinoise d’utiliser les services de Google, permettant à Oppo de prendre le relais et de s’imposer dans l’industrie. Cependant, Oppo est souvent associé à OnePlus, qui a été placé sous l’égide d’Oppo et partage sa recherche et son développement, ainsi que son interface utilisateur.

Dans cet article, nous allons explorer notre sélection des meilleurs smartphones Oppo à acheter début 2023.

Meilleur smartphone Oppo en 2023

Oppo Trouver X5 Pro

Sur le marché très concurrentiel des smartphones, Oppo a su s’imposer comme une marque leader. Connu pour fournir des produits de haute qualité à un prix abordable, le fabricant chinois est passé à la vitesse supérieure en lançant son appareil phare – le Find X5 Pro. Le téléphone dispose des dernières technologies et fonctionnalités qui le distinguent de ses concurrents. En fait, il a été nommé meilleur smartphone de l’année 2022 par de nombreux critiques.

Le Find X5 Pro est alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, l’une des puces les plus puissantes du marché, ce qui en fait un appareil idéal pour les jeux et le traitement photo. Avec 12 Go de RAM, l’appareil offre une expérience utilisateur transparente, permettant aux utilisateurs d’effectuer facilement plusieurs tâches. L’appareil n’a peut-être pas la meilleure autonomie de batterie, avec seulement une journée d’utilisation avec une charge complète. Mais il est livré avec une capacité de charge rapide qui permet aux utilisateurs de recharger le téléphone à 100 % en seulement 40 minutes.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Find X5 Pro est son écran AMOLED de 6,7 pouces. Le taux de rafraîchissement adaptatif, qui peut grimper jusqu’à 120 Hz, offre une excellente expérience visuelle, et l’intensité de la luminosité le rend facile à utiliser dans toutes les conditions. L’écran est parfait pour jouer et regarder des vidéos, grâce à son taux de rafraîchissement élevé et ses couleurs vives et nettes.

L’appareil photo du téléphone est un autre point fort, grâce à un partenariat avec le spécialiste de la photographie, Hasselblad. Le Find X5 Pro offre une qualité photographique exceptionnelle, qu’il s’agisse de portraits ou de prises de vue ultra grand-angle. L’appareil photo manque d’un zoom de qualité, ce qui est un peu décevant, mais ce n’est pas un dealbreaker.

Dans l’ensemble, Oppo a une fois de plus livré un appareil haut de gamme qui est l’un des meilleurs smartphones du marché. La puce puissante du Find X5 Pro, son écran AMOLED époustouflant et ses performances exceptionnelles en font un appareil exceptionnel qui mérite d’être considéré par tous ceux qui recherchent un nouveau téléphone. Avec sa technologie et son design impressionnants, l’Oppo Find X5 Pro a définitivement mérité sa place parmi les meilleurs appareils.

Oppo Reno 8 Pro

L’Oppo Reno 8 Pro est le dernier smartphone haut de gamme de la série Reno d’Oppo. En tant que version « Pro », il bénéficie d’un design de haute qualité, d’une intégration monocoque et de fonctionnalités avancées qui le distinguent de ses prédécesseurs.

L’Oppo Reno 8 Pro est visuellement attrayant, avec un design élégant et élégant qui impressionnera à coup sûr. Malgré ses bords plats, le téléphone est facile à tenir et la construction monocoque de haute qualité assure durabilité et longévité. L’une des caractéristiques non négligeables de ce smartphone est son écran tactile, qui est une dalle AMOLED de 6,7 pouces.

La qualité d’affichage de l’Oppo Reno 8 Pro est impressionnante, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une certification HDR10+ et une luminosité maximale de 800 cd/m². Les couleurs sont vives et lumineuses, mais elles ne sont pas toujours fidèles aux couleurs réelles. Le grand écran est parfait pour regarder des vidéos, naviguer sur le Web ou jouer à des jeux, ce qui en fait un appareil idéal pour les amateurs de multimédia.

Le Reno 8 Pro est alimenté par ColorOS d’Oppo, qui offre une gamme d’options de personnalisation et est intuitif à utiliser. Le niveau d’organisation est l’un des meilleurs du marché, et l’utilisation quotidienne de ColorOS est bénéfique pour l’utilisateur. Cependant, il convient de noter que l’Oppo Reno 8 Pro n’est livré qu’avec deux mises à jour majeures d’Android 14, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs.

Au niveau de l’autonomie, l’Oppo Reno 8 Pro peut tenir jusqu’à une journée et demie avec une utilisation modérée. Grâce à sa batterie de 4500mAh. De plus, le téléphone prend en charge la charge rapide, ce qui lui permet de se recharger à 100 % en seulement 35 minutes. C’est un avantage significatif pour les utilisateurs qui sont toujours en déplacement et qui ont besoin que leur téléphone soit rechargé rapidement.

L’Oppo Reno 8 Pro est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 8100 -Max. Ce qui n’est pas aussi avancé que les processeurs que l’on trouve dans d’autres smartphones haut de gamme. Cela peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui exigent un niveau élevé de performances et de vitesse de leur appareil. Cependant, les 8 Go de RAM et la possibilité d’ajouter 3 Go de RAM virtuelle permettent de pallier ce manque.

L’Oppo Reno 8 Pro a de bonnes performances d’appareil photo, mais ce n’est pas exceptionnel. Il dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière, avec un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 16 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels. L’appareil photo est capable de prendre des photos et des vidéos de haute qualité, mais ce n’est pas le meilleur du marché.

Dans l’ensemble, l’Oppo Reno 8 Pro est un smartphone de haute qualité doté de fonctionnalités impressionnantes telles qu’un grand écran dynamique, une batterie longue durée et un système d’exploitation personnalisable. Cependant, il est insuffisant en termes de puissance de traitement et de performances de l’appareil photo par rapport aux autres smartphones haut de gamme du marché. Néanmoins, l’Oppo Reno 8 Pro est un choix solide pour les utilisateurs qui privilégient la conception, l’affichage et la durée de vie de la batterie à la puissance de traitement et aux performances de l’appareil photo.

Oppo Trouver X5

Pour ceux qui souhaitent un smartphone haut de gamme sans trop dépenser, l’Oppo Find X5 pourrait bien être la solution idéale. Ce smartphone offre des fonctionnalités haut de gamme à un prix compétitif. Ce qui en fait une option abordable pour ceux qui recherchent un appareil haut de gamme.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’Oppo Find X5 est sa conception de qualité. Ce qui est cohérent avec les smartphones haut de gamme d’Oppo. Le téléphone est doté d’une construction solide et de belles finitions qui ne manqueront pas d’attirer l’attention de tous. De plus, le téléphone dispose d’un superbe écran tactile de 6,55 pouces qui peut afficher le contenu en Full HD. Avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. S’il ne s’agit pas d’un taux de rafraîchissement adaptatif, la colorimétrie et la luminosité de l’écran sont de très haut niveau, offrant un service irréprochable.

Sous le capot, l’Oppo Find X5 exécute un processeur Snapdragon 888. Qui est l’un des meilleurs processeurs du marché aujourd’hui. Cette puce puissante est accompagnée de 8 Go de RAM, ce qui la rend capable de faire tourner n’importe quel jeu sans difficulté. La durée de vie de la batterie du téléphone dure une journée. Et la charge rapide Super VOOC de 80 W garantit que le téléphone peut se recharger rapidement à 100 %.

L’Oppo Find X5 dispose d’une configuration polyvalente à triple caméra arrière, ce qui le rend capable de gérer diverses situations de photographie. L’objectif grand angle et le mode nuit sont particulièrement impressionnants, offrant des photos époustouflantes même dans des conditions de faible luminosité.

L’interface du logiciel ColorOS est toujours aussi claire, offrant un confort quotidien optimal aux utilisateurs. Il est facile à naviguer et offre diverses options de personnalisation pour le rendre plus personnel.

Oppo Trouver X5 Lite

Pour ceux qui veulent un Oppo Find X5 mais à un prix plus abordable, l’Oppo Find X5 Lite pourrait bien être le choix parfait. Ce smartphone offre des fonctionnalités impressionnantes à un prix inférieur, ce qui en fait une option idéale pour les petits budgets.

L’Oppo Find X5 Lite bénéficie d’un design maîtrisé et facile à prendre en main grâce à ses dimensions compactes. Il dispose également d’un port jack en bas, ce qui permet d’écouter facilement de la musique ou de regarder des vidéos sans avoir besoin d’écouteurs sans fil. Le téléphone embarque un bel écran OLED de 6,4 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Bien que les couleurs soient bonnes, l’écran pourrait bénéficier d’un niveau de luminosité plus élevé.

Sous le capot, l’Oppo Find X5 Lite exécute un processeur MediaTek Dimensity 900. Ce qui s’avère efficace pour un usage quotidien. Le téléphone a une bonne autonomie qui peut atteindre jusqu’à un jour et demi d’utilisation. Et il est livré avec une charge rapide de 67 W qui peut remplir la batterie en seulement 30 minutes.

L’Oppo Find X5 Lite dispose de capacités de photographie de bonne qualité, même si le mode macro n’est pas le plus fort. L’appareil photo peut gérer la plupart des situations de photographie avec facilité. Ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui veulent capturer leurs souvenirs en toute simplicité.

L’Oppo Find X5 Lite dispose de la même interface logicielle ColorOS que l’Oppo Find X5. Offrant un confort quotidien optimal et des options de personnalisation.

Oppo Trouver N2 Flip

Ces dernières années, les smartphones pliables sont devenus très populaires. Avec de grandes marques telles que Samsung et Huawei qui lancent leurs propres modèles. Cependant, Oppo, un fabricant chinois de smartphones, a rejoint la concurrence avec sa dernière version, l’Oppo Find N2 Flip. Ce smartphone à clapet vise à affronter le Z Flip 4 de Samsung et à établir une nouvelle référence pour le marché des smartphones pliables.

L’une des principales caractéristiques de l’Oppo Find N2 Flip est sa conception et sa prise en main. Le téléphone pliable disparaît complètement une fois plié, ce qui le rend plus facile à manipuler et plus confortable à tenir dans la main. Le téléphone est également relativement mince, ce qui est une réussite importante pour un appareil qui peut se plier en deux.

Le Find N2 Flip dispose d’un écran AMOLED externe plus grand, mesurant 3,26 pouces, par rapport au Z Flip 4 de Samsung. Cet écran externe plus grand offre plus de flexibilité, permettant aux utilisateurs de prendre des selfies ou de vérifier les notifications avec facilité. L’écran interne est encore plus impressionnant, mesurant 6,8 pouces de diagonale, avec une résolution de 2520×1080 pixels. L’écran est capable d’alterner entre 120 Hz et 60 Hz. Et il utilise la technologie LTPO 1 pour une efficacité accrue.

L’Oppo Find N2 Flip exécute une puce MediaTek Dimensity 9000+ et jusqu’à 16 Go de RAM, selon la configuration choisie. Si cette puce n’est peut-être pas aussi puissante qu’un Snapdragon 8 Gen 2, elle est tout de même plus performante que le Snapdragon 8+ Gen 1 utilisé dans le Z Flip 4 de Samsung. Le téléphone tourne sous ColorOS 13, qui est une surcouche Android qui offre une excellente personnalisation. options, des animations fluides et quatre ans de mises à jour Android.

Alors que les smartphones pliables ne sont généralement pas populaires pour la qualité de leur appareil photo, l’Oppo Find N2 Flip parvient toujours à impressionner. Les prises de vue de l’appareil photo du téléphone sont bonnes, sans être à couper le souffle. Cependant, l’un des avantages d’un smartphone pliable est que les utilisateurs peuvent prendre des selfies avec le capteur principal. Ce qui offre généralement une meilleure qualité que la caméra frontale.

Verdict

Dans l’ensemble, Oppo s’est avéré être un acteur important sur le marché des smartphones. Offrir des appareils haut de gamme dotés d’une technologie impressionnante et de fonctionnalités innovantes. Bien que la marque puisse s’améliorer dans certains domaines, ses produits valent certainement la peine d’être pris en compte par ceux qui recherchent un nouveau smartphone.