Xiaomi vient de présenter une charge rapide bestiale de 300 W : de 0 à 100 % en moins de 5 minutes

Les vitesses de charge ultra-rapides de Xiaomi jusqu’à 300W

L’une des fonctionnalités que nous voyons de plus en plus dans les smartphones de toutes les gammes est la charge rapide, car cette fonctionnalité nous permet de mettre un coup de charge dans le terminal et de continuer à l’utiliser pendant quelques heures. Jusqu’à présent, le smartphone avec la charge la plus rapide du marché était le realme GT Neo 5, un appareil qui sera lancé dans le monde aujourd’hui à 16h00 au MWC 2023 sous le nom de realme GT 3.

Mais, tout semble indiquer qu’elle cessera bientôt de détenir ce titre, puisque Xiaomi vient de présenter une charge bestiale ultra-rapide de 300W capable de recharger un smartphone de 0 à 100% en seulement 5 minutes.

La charge rapide 300W arrive de Xiaomi

Le géant chinois a annoncé via le compte Redmi sur Weibo qu’il venait de réussir à recharger l’un de ses terminaux avec une charge rapide par câble de 300W.

Pour cela, il a utilisé un Redmi Note 12 Discovery Edition modifié avec une batterie de 4100 mAh, dans lequel, par ailleurs, les matériaux de la batterie et la structure de charge ont été améliorés.

De même, la firme chinoise a également confirmé avoir utilisé plus de « 50 éléments de protection de sécurité » dans l’adaptateur Double GaN pour réaliser cette incroyable charge rapide.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo partagée par Xiaomi, ce smartphone Redmi a été chargé de 0 à 50 % en moins de trois minutes et a atteint 100 % de charge en un peu moins de cinq minutes. De plus, grâce au wattmètre qui a été connecté au chargeur, nous pouvons voir que la vitesse de charge varie pendant ces 5 minutes et que la vitesse maximale qu’elle atteint est de 290,6 W.

Évidemment, nous ne savons toujours pas quand nous pourrons voir cette technologie dans un mobile de la marque chinoise, mais il ne faut pas exclure la possibilité que ce soit cette année non plus.

