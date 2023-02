La dernière invention de LG est une machine à stickers en couleur fabriquée avec de l’encre végétalienne

LG a dévoilé une machine à stickers qui fonctionne à l’encre végétalienne au MWC. Il est associé à une application mobile et les tatouages ​​qu’il imprime durent environ 24 heures.

Imprintu, la machine de transfert de LG.

LG a quitté le marché des smartphones il y a quelque temps, mais cela n’indique pas qu’il n’est pas encore important au niveau de la marque elle-même et dans le monde de la technologie. Auparavant, nous avons déjà couvert d’autres gadgets de la firme coréenne qui pourraient avoir quelque chose à voir (ou pas) avec les téléphones portables, comme cet écran flexible.

Dans ce cas, il semble que l’invention n’ait rien à voir avec la téléphonie mobile. Comme indiqué dans le Korea Herald, LG a développé une machine d’impression de tatouage en couleur qui fonctionne avec de l’encre végétalienne. L’idée est la même que lorsque nous mettions des stickers quand nous étions enfants : appliquer toutes sortes de dessins sur notre peau sans aucune douleur.

Imprintu, c’est le nom du dernier né de LG

La division beauté de LG a été la première du genre à participer au Mobile World Congress de cette année. C’est là qu’il a présenté ce curieux gadget appelé Imprintu. L’opération est très simple : l’imprimante est connectée au téléphone portable, à partir duquel l’utilisateur peut choisir une image dans l’application de l’imprimante et l’imprimer pour obtenir un tatouage temporaire.

Les tatouages ​​​​créés par Imprintu ont une résolution de 600 points par pouce, ce qui garantit que le maximum de détails est donné au design. La société a déclaré que l’imprimante n’avait besoin que de trois secondes de préparation avant de pouvoir imprimer ce que vous voulez.

Comme nous l’avons dit plus haut, ce gadget fonctionne avec de l’encre Vegan, ce qui permet aux tatouages ​​de durer environ 24 heures. Et selon le fabricant, ils peuvent être placés à la fois sur la peau et sur les vêtements. En ce qui concerne l’application Imprintu, LG prévoit de mettre à jour le nombre d’illustrations et de conceptions créées via son modèle d’intelligence artificielle propriétaire, Exaone, à l’avenir.

En ce qui concerne sa disponibilité, Imprintu sera lancé sur le marché au cours du second semestre de cette année. Les premiers marchés à le recevoir seront la Corée du Sud et les États-Unis.

