Les 6 meilleures applications pour regarder des documentaires en ligne gratuitement

Nous explorons les meilleures options qui s’offrent à vous pour regarder des documentaires gratuits sur votre Android. Ce sont les applications les plus recommandées !

Il existe plusieurs applications que vous pouvez télécharger sans rien payer et qui vous permettent de regarder des documentaires très intéressants.

Nous allons vous expliquer quelles sont les meilleures applications pour regarder des documentaires en ligne gratuitement, sans abonnement et, dans la plupart des cas, sans créer de compte. Comment pourrait-il en être autrement, le téléchargement de toutes les options mentionnées ici peut être téléchargé librement. Nous vous laissons le lien correspondant dans chaque section.

Nous vous avertissons que toutes les applications recommandées n’ont pas de documentaires en français. Cependant, ils sont si bons que nous ne pouvions pas les laisser passer. Téléchargez certaines de ces applications maintenant et commencez à profiter des meilleurs documentaires en ligne sans frais supplémentaires.

Ce sont les meilleures applications pour regarder des documentaires gratuitement

Toutes les applications que nous vous recommandons ci-dessous vous permettent de regarder gratuitement des documentaires sur différents sujets. De notre point de vue, ils sont un excellent complément aux services pour regarder des séries et des films plus connus. Voici nos candidats :

Documentaires contient une grande base de données avec des productions de toutes sortes. Vous trouverez des vidéos qui parlent des guerres du siècle dernier, du secteur automobile ou encore de l’histoire de l’humanité. Le seul inconvénient de cette application est qu’elle contient des publicités.

Si nous nous concentrons sur les productions qu’il comprend, la plupart d’entre elles, sinon toutes, proviennent de YouTube. Il a de nombreuses options pour afficher en français, bien qu’il soit livré avec un sélecteur de langue au cas où vous préféreriez afficher le contenu dans une autre langue.

Télécharger des documentaires Android

RTVE Jouer

RTVE Play est l’application de la radio télévision espagnole où vous trouverez un grand nombre de documentaires en ligne gratuits. Vous trouverez la plupart d’entre eux en français, bien que la grande base de données de RTVE comprenne également des vidéos dans d’autres langues co-officielles.

Si vous vous connectez avec votre compte, vous pouvez garder un œil sur vos productions préférées et les enregistrer pour plus tard. De plus, il comprend une section dans laquelle apparaissent les documentaires que vous n’avez pas fini de regarder. De plus, vous pouvez en profiter pour regarder des séries et des films. L’ensemble du catalogue est gratuit et sans publicité.

Télécharger RTVE Jouer Android

pluton tv

Avec Pluto TV, il est possible de regarder plus de 100 chaînes de thèmes variés. Tous ne diffusent pas de documentaires, mais certains proposent ce type de contenu. Ceci est une application gratuite et ne nécessite pas d’inscription, soutenue par la publicité.

Il existe des chaînes dédiées à des contenus très spécifiques, comme Pluto TV Animals. Notre recommandation est que vous jetiez un coup d’œil à tout le contenu offert par cette application en la téléchargeant sur votre appareil. N’oubliez pas qu’en plus des émissions en direct, il dispose d’une section pour regarder des vidéos à la demande.

Télécharger PlutoTV Android

BBC iPlayer

Si auparavant nous parlions de la télévision publique espagnole, nous devons maintenant regarder la BBC, la télévision britannique. Vous y trouverez du contenu en anglais, comment pourrait-il en être autrement. Cependant, si vous maîtrisez bien cette langue et que vous aimez les documentaires, vous ne pouvez pas manquer ce que vous propose son application iPlayer.

Vous trouverez ici des heures et des heures de documentaires, de séries et de films. Comme si cela ne suffisait pas, l’application a un design très soigné et des fonctions similaires à celles de Netflix ou HBO Max. Sans aller plus loin, il permet de télécharger du contenu ou de garder une trace des vidéos qu’il vous reste à mi-chemin.

Bien sûr, pour profiter de cette application, vous devez télécharger son APK si vous vivez en France, car en raison de limitations régionales, elle n’est pas disponible sur le Play Store. De plus, vous devrez peut-être vous connecter avec un VPN pour que le service fonctionne correctement.

Télécharger BBC iPlayer Android (Miroir APK)

Youtube

YouTube regorge de documentaires. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer un sujet dans le moteur de recherche et des milliers de vidéos connexes apparaîtront. Si vous n’utilisez toujours pas l’application Google pour visionner vos contenus préférés, il faut vous dire que vous avez perdu beaucoup de temps. Que trouverez-vous sur cette plateforme ? D’une part, les documentaires de grandes sociétés de production qui ont été téléchargés par des tiers. Ils finissent probablement par disparaître parce qu’ils enfreignent le droit d’auteur.

Mais il existe également des vidéos autoproduites qui valent la peine d’être évaluées. Par exemple, nous vous recommandons la chaîne Un monde immense, où ils parlent des curiosités du monde. Ou DW Documentary, avec beaucoup de contenu en français. Et, si vous aimez voyager, de nombreux créateurs de contenu mettent en ligne leurs expériences en visitant toutes sortes de pays, même les plus fermés, comme la Corée du Nord.

Sans aucun doute, YouTube est une option idéale pour visualiser des documents, totalement gratuit et sans publicité, si vous souscrivez au plan Premium.

Télécharger YouTube Android

document

La dernière des propositions est Docuo. C’est une application très simple, avec une interface très bien finie. Tout le contenu est catégorisé pour le rendre plus facile à explorer. Il a des documentaires de tous les thèmes et de différentes durées. Maintenant, ils durent généralement environ 40 minutes ou plus, donc avec cette application, vous avez des heures et des heures de divertissement.

Parmi les sujets qu’abordent les documentaires, vous croiserez les classiques : la technologie, les animaux ou encore l’histoire. Mais il y en a aussi des mystères, sur les légumes ou les médicaments. La reproduction du contenu est entièrement gratuite et, dans une large mesure, elle se fait à partir de YouTube.

Télécharger Docuo Android

Plus de documentaires en ligne gratuits sur votre Android

Les 6 applications que nous vous proposons dans cet article sont un bon début pour tous ceux qui veulent acquérir de nouvelles connaissances grâce aux documentaires. L’accès qu’ils fournissent aux chaînes, aux vidéos et aux productions vous gardera accro pendant des mois. Maintenant, si votre intérêt pour l’apprentissage de nouvelles choses va plus loin, vous avez encore une autre façon de voir du contenu gratuit.

Nous nous référons aux meilleurs sites Web pour regarder des documentaires gratuits en ligne. Bien qu’ils n’aient pas les avantages d’une application native, ils sont certainement une source de connaissances qu’il ne faut pas négliger.

