Ces deux Samsung Galaxy milieu de gamme reçoivent la mise à jour vers One UI 5.1 en Europe

La mise à jour de One UI 5.1 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy M53 5G et le Galaxy A23 5G en Europe avec les versions de firmware M536BXXU2CWB3 et A235FXXU2CWB4, respectivement.

Le Samsung Galaxy M53 5G dans ses trois teintes disponibles

Depuis que Samsung a présenté la nouvelle version de sa couche logicielle pour Android, One UI 5.1, ainsi que ses nouveaux terminaux franchisés, les Galaxy S23, le géant coréen déploie cette mise à jour sur bon nombre de mobiles de son catalogue, dont certains ses meilleurs terminaux milieu de gamme.

Ainsi, après avoir récemment lancé le Samsung Galaxy A73 5G, maintenant, comme l’a confirmé SamMobile, la firme coréenne a également commencé à mettre à jour deux de ses meilleurs téléphones milieu de gamme de 2022, le Samsung Galaxy M53 5G et le Samsung Galaxy A23 5G.

Les Samsung Galaxy M53 5G et Galaxy A23 5G sont mis à jour vers One UI 5.1 recevant le correctif de sécurité de février

La mise à jour One UI 5.0 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy M53 5G ukrainien et russe avec la version de firmware M536BXXU2CWB3 et le Samsung Galaxy A23 5G ukrainien avec le numéro de build A235FXXU2CWB4. Cette mise à jour logicielle devrait être déployée dans le reste des pays européens dans les prochains jours.

Dans les deux cas, cette nouvelle version du logiciel intègre le dernier patch de sécurité Android, celui correspondant au mois de février 2023. Ce patch vient corriger un total de 54 vulnérabilités liées à la vie privée et à la sécurité, dont 48 ont été corrigées par Google et les 6 autres par Samsung, pour corriger quelques bugs généraux qui affectaient l’interface utilisateur et pour améliorer la stabilité et les performances des appareils.

De même, cette mise à jour apporte également aux Samsung Galaxy M53 5G et Galaxy A23 5G toutes les nouveautés de One UI 5.1, parmi lesquelles nous devons souligner un nouvel écran de verrouillage entièrement personnalisable, un nouvel album de famille dans l’application Gallery, une nouvelle fonctionnalité de collaboration en direct pour Samsung Notes, de nouveaux widgets batterie et météo, une meilleure connectivité mobile avec des haut-parleurs Wi-Fi et la possibilité de choisir le dossier dans lequel les captures d’écran seront enregistrées.

Si vous avez un Galaxy M53 5G ou un Galaxy A23 5G dans l’un des pays indiqués ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Samsung Galaxy avec la dernière version de One UI et avec le correctif de sécurité Android le plus récent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :