Si vous partez en voyage au bout du monde, ce nouveau mobile Motorola est fait pour vous

Il s’appelle Motorola Defy 2 et il est développé en collaboration avec le groupe Bullitt : construction tout-terrain, connectivité satellite et un frère jumeau qui sera commercialisé sous le nom de CAT S75.

Voici le nouveau Motorola Defy 2, avec sa conception « robuste » et sa connectivité mondiale.

Dans un accord sans précédent à ce jour, le groupe britannique Bullitt a apporté de nombreuses nouveautés au Mobile World Congress 2023, non seulement avec la signature de CAT, mais aussi avec un sceau illustre comme celui d’un Motorola qui, désormais entre les mains de Lenovo , osera lancer, avec les constructeurs les plus réputés du secteur « durci », la connectivité par satellite qui, à travers Apple, semble être l’un des prochains moteurs de l’industrie mobile.

Nous vous présentons déjà à la fois le Motorola Defy Satellite Link, un petit accessoire compatible avec n’importe quel smartphone avec Bluetooth, et le [CAT S75](Motorola Defy Satellite Link), mais la grande surprise de cet accord viendrait aussi avec la marque Motorola et le nom Defy 2, sous la forme d’un smartphone et avec la même connectivité satellite bidirectionnelle grâce à la puce de communication d’origine MediaTek dans le que Bullitt a intégré la technologie 3GPP NTN.

En fait, c’est que le CAT S75 et ce Motorola Defy 2 sont des frères jumeaux, destinés à des marchés différents mais avec la même plate-forme matérielle et les mêmes fonctionnalités, basées sur cette connectivité Bullitt Satellite Connect qui nous permettra d’avoir la messagerie SOS n’importe où. du monde, nous n’avons pas accès aux réseaux mobiles.

Motorola Defy 2, toutes les infos

Fiche technique

Comme vous pouvez le voir, nous avons affaire à un smartphone de milieu de gamme en termes de spécifications, dont les grandes incitations seront sa résistance supérieure à la moyenne et sa messagerie globale, avec un surcoût, oui, également à partir de la base Android 12 avec le Le logiciel Bullitt et la promesse de deux mises à jour majeures d’Android jusqu’à la version Android 14 qui devrait arriver en 2024, avec 5 ans de support de sécurité.

Ordonnées dans le tableau classique que tous les geeks aiment tant, voici toutes les possibilités techniques du Motorola Defy 2 :

Motorola Defy 2, fiche technique Dimensions 171 × 80 × 11,9 mm Poids 268 grammes Filtrer Écran LCD IPS de 6,6 pouces, FHD+ (2 408 x 1 080 pixels), 120 Hz, format d’image 20:9, 400 ppi Logiciel Android 12 avec le logiciel Bullitt CPU MediaTek Dimensity 930 ‘octa-core’ @ 2,2 GHz, GPU PowerVR IMG BXM-8-256 RAM 6 Go de RAM Stockage 128 Go, extensible avec microSD chambre principale Triple appareil photo : 50 MP (large, f/1.8, PDAF) ;

8MP (ultra large, f/2.2) ;

2MP (macro, f/2.4);

Double flash LED, HDR, vidéo [email protected] Caméra frontale 8 MP (large, f/2.0) connectivité Double SIM 5G

Connexion satellite Bullitt

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.1 LE

aGPS + GLONASS + GALILEO + BDS

nfc

USB v2.0 type-C Autres Victoire du verre Gorilla

Certificats IP68 et IP69K

Certifié MIL-STD-810H

lecteur d’empreintes digitales arrière

Technologie Hygiène+

Messages SOS par satellite Batterie 5 000 mAh, charge rapide de 15 watts, charge sans fil

Motorola Defy 2, galerie de photos

Ce sera le « premier » smartphone Android à avoir une connectivité satellite commerciale

Techniquement ce ne sera pas le premier car en réalité il y en aura deux qui se partageront le cap, mais ce Motorola Defy 2 et son frère, le CAT S75, vont être les premiers mobiles généralistes et commerciaux avec Android qui auront la messagerie par satellite avec une couverture mondiale, du moins tant que vous avez une vue dégagée du ciel.

Le service fonctionne avec une puce originale MediaTek qui intègre l’accès à cette connectivité bidirectionnelle via des satellites géostationnaires, grâce à la technologie 3GPP NTN qui nous permettra d’avoir le service Bullitt Satellite Messenger que nous ayons ou non une couverture mobile ou Wi-Fi.

Les messages envoyés peuvent être reçus depuis l’application Bullitt Satellite Messenger que nous soyons abonnés ou non, c’est-à-dire que n’importe qui peut recevoir un message gratuitement sur son smartphone actuel, où il verra un SMs qui l’invitera à télécharger le correspondant l’application du service afin de lire la communication.

De toute évidence, ce type de messagerie, associé à la résistance de niveau militaire du smartphone, en fera le plus convivial pour tous ceux qui visitent des environnements hostiles ou s’aventurent dans la nature, disposant également d’un service de messagerie SOS intégré 24h/24 et 7j/7.

Motorola Defy 2, prix et lancement

Le nouveau Defy 2 de Motorola, avec sa connectivité mondiale, sera disponible en Amérique du Nord, en Amérique latine et au Canada pour 599 dollars par changement, y compris un essai gratuit de 12 mois du service de messagerie Bullitt Essential, qui coûtera alors 4,99 euros chacun. mois en mode abonnement.

Ici, nous vous laissons tous les plans du service de messagerie par satellite Bullitt, avec tout ce qu’ils nous offriront depuis le début.

Pour sa part, avec un arrière légèrement différent et la marque CAT bien que conservant les mêmes possibilités, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, nous pouvons acheter le CAT S75 au prix de 629,99 euros aux mêmes dates plus ou moins, avec le même tarifs des services Bullitt Satellite.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de début 27/02/2023 Date de fin 02/03/2023 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/

