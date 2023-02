Ne pensez même pas à la regarder : cette vidéo YouTube bloque certains téléphones Android

Si rien d’autre, le problème semble affecter la plupart des téléphones Google Pixel.

Une image de la vidéo de blocage en question, qui appartient au film Alien en 4K HDR.

Des choses vraies diront certains… Une vidéo YouTube spécifique affole les utilisateurs d’Android, ou du moins ceux qui ont un téléphone Pixel made by Google comme le dernier Pixel 7 Pro performant que l’on a pu essayer il y a quelques semaines , et pas précisément à cause de la scène d’un film d’horreur très célèbre qui peut y être apprécié.

Et c’est que comme nous l’ont dit les collègues de The Verge, ainsi que d’innombrables utilisateurs dans une discussion Reddit avec des centaines de commentaires, l’illustre vidéo bloque ces mobiles lorsqu’ils essaient de la lire, redémarrant l’appareil irrémédiablement et instantanément.

Non seulement cela, et c’est aussi que certains utilisateurs signalent que leurs mobiles ont certains problèmes de connectivité mobile après ce premier redémarrage, des échecs qui ont été résolus sans plus tarder après un autre redémarrage supplémentaire effectué manuellement.

Une vidéo Alien en résolution 4K et au format HDR bloque systématiquement les téléphones Google Pixel, dans un autre chapitre sûrement lié à ce fond d’écran qui bloquait les téléphones Android.

El bloqueante vídeo, tal y como comentábamos en el destacado, pertenece a una escena de la película Alien protagonizada por Sigourney Weaver, un clásico de terror y película de culto que, sin embargo, no había sido conocida hasta la fecha por afectar a aparatos electrónicos d’aucune manière.

Il y a deux ans, d’ailleurs, ce clip de 2 minutes et 58 secondes que nous vous avions mis en lien ici même était disponible sur YouTube, en résolution 4K et au format HDR, sans que personne ne s’aperçoive de la moindre panne associée.

Évidemment, nous vous recommandons de ne pas l’ouvrir, peu importe à quel point nous le lions, et c’est qu’en effet le problème semble affecter pratiquement tous les Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6A, à notre insu jusqu’à présent. causes ou d’autres mobiles qui peuvent être affectés.

Certains utilisateurs de Pixel disent sur Reddit que rien ne leur arrive lorsqu’ils lisent la vidéo sur YouTube avec une qualité maximale, donc le problème est très probablement lié à la façon dont les téléphones mobiles gèrent la couleur lors de la lecture sur leur matrice de pixels, quelque chose de similaire à ce fond d’écran qui a bloqué certains téléphones Android sans référence et dont son créateur a parlé plus tard.

Tout cela est très curieux, bien qu’au moins maintenant la solution soit simple… Cela vous arrive-t-il ?

