Les smartphones de ces marques prendront en charge la connectivité par satellite – grâce à Qualcomm & MediaTek

Au CES 2023, Qualcomm a dévoilé Snapdragon Satellite (SD Sat), la première option de messagerie bidirectionnelle par satellite pour les appareils haut de gamme intégrée à la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2. Aujourd’hui, Qualcomm a dévoilé sa collaboration avec HONOR, Motorola, Nothing, OPPO, Vivo et Xiaomi au MWC 2023. Ces marques lanceront des téléphones mobiles avec des fonctionnalités de connectivité par satellite (Sat Comm) en utilisant le Snapdragon Satellite qui vient d’être annoncé. D’un pôle à l’autre, SD Sat assure un service global. Il prend en charge les SMs, d’autres applications de messagerie et la messagerie d’urgence bidirectionnelle pour une gamme d’utilisations. Cela inclut les crises ou les loisirs dans les zones offshore, isolées et rurales.

La constellation satellite Iridium, qui prend en charge les communications satellites à faible puissance et à faible latence en utilisant un spectre de bande L résistant aux intempéries, est en orbite terrestre basse (LEO) et complètement active. Au fur et à mesure que l’écosystème se développe, SD Sat sera accessible sur tous les futurs appareils 5G Modem-RF et sur les niveaux de la plate-forme mobile Snapdragon (de 8 à 4 niveaux). SD Sat s’étendra au-delà des téléphones portables à d’autres groupes d’appareils dans les secteurs de l’informatique, des transports et de l’IoT. Les équipementiers et les fabricants d’applications pourront se démarquer et fournir des services de marque uniques en utilisant la communication par satellite au fur et à mesure que l’écosystème se développera. À mesure que le matériel et les constellations de satellites NTN deviennent accessibles, SD Sat est destiné à activer les réseaux non terrestres 5G (NTN).

Concernant le partenariat, Francesco Grilli, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm Tech, Inc, a déclaré :

Nos relations de longue date avec Honor, Motorola, Nothing, OPPO, vivo et Xiaomi sont ancrées dans les innovations et offrent des expériences de connectivité exceptionnelles aux consommateurs. En incorporant Snapdragon Satellite dans les appareils de nouvelle génération, nos partenaires seront en mesure d’offrir des capacités de messagerie par satellite grâce à une constellation LEO mondiale mature et disponible dans le commerce, qui peut permettre aux abonnés du monde entier de communiquer à l’extérieur avec les fournisseurs de services d’urgence, ainsi que la famille. et amis.

MediaTek apportera également la connectivité par satellite aux téléphones Android

Sur Sat Comm, Qualcomm et Samsung ont déjà commencé à travailler ensemble. L’accès par satellite au téléphone Android de MediaTek devrait suivre. Les téléphones portables pourront communiquer par satellite grâce à cette technologie. C’est une composante d’une tentative de combler les lacunes laissées par les réseaux en temps de crise. L’objectif principal de l’entreprise est de rendre les téléphones portables bien meilleurs en termes de technologie. À l’heure actuelle, il est déjà prévu d’étendre cette technologie aux voitures à l’avenir.

Les réseaux satellites visent à combler les lacunes de la couverture mobile, offrant un moyen fiable pour les appareils de communiquer dans des endroits éloignés. Avec les smartphones compatibles avec le satellite, les consommateurs peuvent rester en contact lors de randonnées, de conduite dans des régions éloignées, sur un bateau ou dans d’autres situations où il n’y a traditionnellement pas de connectivité ; cela donne non seulement aux utilisateurs la tranquillité d’esprit, mais leur permet également d’appeler à l’aide en cas d’urgence.

Toute cette technologie sera probablement intégrée par la société dans Bullitt, le premier chipset avec communication par satellite. Ces éléments MediaTek se retrouveront dans les appareils Moto Defy 2 et CAT S75. Notamment, alors que le Moto Defy 2 ne sortira pas avant quelques mois, vous pouvez précommander le CAT S75 dès maintenant.

La connectivité satellite Moto Defy fournira également un accès satellite. Utilisant la technologie Bullitt Satellite Link, l’accessoire Bluetooth permettra aux clients de relier leurs téléphones Android aux satellites. Nous pouvons, en substance, utiliser le partage de position, le SOS d’urgence et les SMs bidirectionnels. Au deuxième trimestre, vous pouvez l’acheter pour 99 $ pendant un an. Comme alternative, vous pouvez l’acheter pour 149 $ avec 12 mois de service et 30 SMs bidirectionnels chaque mois.

Comment fonctionne cette technologie

Dans de nombreux cas, les utilisateurs de téléphones mobiles sont confrontés à des scénarios où ils sont hors réseau. À ce stade, ils ne peuvent pas appeler ou recevoir d’appels en utilisant le réseau régulier. C’est là que s’est assis. comm. entre. Les utilisateurs peuvent envoyer des SMs d’urgence et peut-être passer des appels. Cependant, il est bon de noter que le lien n’est pas aussi transparent que le réseau régulier. Étant donné que le satellite est à plusieurs kilomètres de distance, il faut un certain temps pour que l’information parvienne au satellite avant qu’elle ne soit redirigée vers le récepteur. Les personnes qui partent régulièrement en randonnée trouveront cette fonctionnalité attrayante.